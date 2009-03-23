Обама вибачився за жарт про інвалідів

Президент США Барак ОБАМА вибачився за свій невдалий жарт про Спеціальну олімпіаду для розумово відсталих.

Як повідомляє Gazeta.ru, під час одного з вечірніх ток-шоу Б.ОБАМА розповів, що погано грає в боулінг, порівнявши свою гру з виступами інвалідів на Спеціальних олімпійських іграх.

Цей жарт викликав хвилю обурення громадськості, і Б.ОБАМА сам подзвонив організаторові ігор Тіму ШРИВЕРУ.

За словами останнього, Б.ОБАМА вибачився і запросив інвалідів пограти в баскетбол або боулінг у Білому домі.