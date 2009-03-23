Обама вибачився за жарт про інвалідів
11:26, 23 березня 2009Права людини
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...і запросив на боулінг
Президент США Барак ОБАМА вибачився за свій невдалий жарт про Спеціальну олімпіаду для розумово відсталих.
Як повідомляє Gazeta.ru, під час одного з вечірніх ток-шоу Б.ОБАМА розповів, що погано грає в боулінг, порівнявши свою гру з виступами інвалідів на Спеціальних олімпійських іграх.
Цей жарт викликав хвилю обурення громадськості, і Б.ОБАМА сам подзвонив організаторові ігор Тіму ШРИВЕРУ.
За словами останнього, Б.ОБАМА вибачився і запросив інвалідів пограти в баскетбол або боулінг у Білому домі.
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