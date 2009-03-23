Від міліції вимагають довести до суду справи проти одеського «Марадони»
Поширено заяву
Одеські патріотичні організації вимагають від міліції довести до суду резонансні справи проти депутата міської ради Ігоря МАРКОВА.
Як передає кореспондент УНІАН, ця вимога міститься в поширеній сьогодні заяві «щодо бездіяльності місцевих прокурорських і правоохоронних органів з протидії розпалюванню міжнаціонального протистояння, міжконфесійної ворожнечі і проявів сепаратизму з боку екстремістських структур, зокрема, так званої партії «Родіна» та організації «Єдіноє отєчєство». Документ підписаний лідерами обласних організацій «Просвіта», Асоціації козацьких товариств «Січ», Чорноморського гайдамацького з`єднання Українського козацтва, партії «Реформи і порядок», Української народної партії та інших організацій Одеської області.
Вони вимагають від органів прокуратури і внутрішніх справ «не допустити «спуску на гальмах» резонансних кримінальних справ проти депутата-українофоба Ігоря МАРКОВА».
Автори документа зазначають, що «останнім часом у «морській столиці» почастішали зухвалі напади на громадян з боку тренованих молодчиків, які представляються партійцями «Родіни» і активістами «Єдіного отєчєства». Вважаємо це наслідком того, що досі не дана належна правова оцінка з боку місцевих правоохоронців і прокуратури фактам жорстокого побоїща учасників пікету біля облдержадміністрації 2 вересня 2007 року, нападу на офіс обласного об`єднання «Просвіта» 22 вересня 2008 року, участі одеських «родінців» у сепаратистських зборищах на Закарпатті і в Криму, а також публічним закликам керівництва «Родіни» через підконтрольні ЗМІ до протиправних діянь, спрямованих на повалення влади і розчленування Української держави, розпалення міжнаціональної і релігійної ворожнечі».
«Представники громадських і політичних організацій Одеської області украй занепокоєні бездіяльністю органів правопорядку щодо протидії зухвалим шабашам «родінців», очолюваних І.МАРКОВИМ, якого з 90-х років іменують у кримінальних колах «Марадоною», - наголошується в заяві.
За словами підписантів документа, «безкарність організаторів протиправних акцій привела 21 березня і до зухвалого нападу великої групи охоронців лідера «Родіни» І.МАРКОВА на співробітників Служби безпеки України». Дійшло до того, що «підозрюваний правоохоронцями в скоєнні двох злочинів, але не ізольований від суспільства І.МАРКОВ навіть здійснив цинічний допит захоплених, який транслювався підконтрольним йому телеканалом».
«Якщо державні правоохоронні структури не здатні забезпечити спокій, громадянський мир і територіальну цілісність держави від посягань проросійських екстремістських структур, що підгодовуються з-за кордону, то в нас не залишається іншого вибору, окрім звернення за підтримкою до патріотів усієї України і створення добровільних формувань з охорони громадського порядку, відповідно до чинного законодавства, здатних виконати функції, які не можуть або не хочуть здійснювати корумповані вартові порядку», - заявляють лідери одеських організацій національно-патріотичного спрямування.
Вони також нагадують, що «ще у вересні 2007 року заступником начальника Слідчого управління УМВС України в Одеській області порушено кримінальну справу за фактом жорстокого побиття бойовиками І.МАРКОВА «просвітян» та інших учасників пікету біля будинку облдержадміністрації, згідно зі ст.296 Кримінального кодексу України. Проте за півтора року жодного з винуватців, які задали численні забої і травми учасникам акції, четверо з яких були госпіталізовані, не притягнуто до кримінальної відповідальності».