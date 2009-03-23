Від “Дзеркала тижня” вимагають вибачитись перед суддею

Вищий адміністративний суд України вимагає від тижневика “Дзеркало тижня” публічних вибачень перед Головою ВАСУ Олександром ПАСЕНЮКОМ за поширення про нього відомостей, що не відповідають дійсності та принижують його честь та гідність.

Про це йдеться в заяві прес-служби Вищого адміністративного суду України, текст якої передано УНІАН.

В прес-службі нагадали, що у газеті «Дзеркало тижня» №9 (737) від 14-20 березня 2009 року надруковано статтю О.ПРИМАЧЕНКО «Суддя відпущення і група підтримки», яка “побудована виключно на необґрунтований та недолугих звинуваченнях Голови Вищого адміністративного суду України Олександра ПАСЕНЮКА”.

Зокрема, у статті Голові ВАСУ О.ПАСЕНЮКУ закидається те, що саме він «породив знаменитого тепер на всю Україну любителя «колядок», тоді як до початку роботи Ігоря ЗВАРИЧА у Львівському апеляційному адміністративному суді він понад 15 років пропрацював суддею. В ВАСУ зауважують, що роки роботи щодо І.ЗВАРИЧА не було порушено жодних дисциплінарних проваджень, він також позитивно характеризувався керівництвом Апеляційного суду Львівської області, до якого був обраний безстроково у 2005 році. При цьому, до адміністративного суду кандидатуру І.ЗВАРИЧА на посаду судді адміністративного суду рекомендовано саме керівництвом Апеляційного суду Львівської області. “Керівництво Вищого адміністративного суду України, судді та працівники системи адміністративних судів так само болісно, як і вся судова гілка влади, керівництво держави, громадяни України переживають ситуацію зі І.ЗВАРИЧЕМ... Але випадок з І.ЗВАРИЧЕМ в жодному разі не дає права висувати голослівні звинувачення, некоректно висловлюватися по відношенню до всіх представників системи адміністративних судів та судової гілки влади загалом”, - говориться в заяві.

Крім того, зауважили в прес-службі, звинувачення Голови ВАСУ у появі в суддівських лавах корупціонера є некоректним та неприпустимим не лише особисто для О.ПАСЕНЮКА, а й для всіх посадових осіб, які прямо чи опосередковано відповідно до покладених на них службових обов’язків мали певний стосунок до обрання І.ЗВАРИЧА на посаду судді та призначення на адмінпосаду.

У ВАСУ вимагають опублікувати заяву прес-служби суду в найближчому номері газети «Дзеркало тижня» під заголовком «Спростування».