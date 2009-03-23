Вклади людей в Укрпромбанку віднині ніхто не гарантує

Фонд гарантування вкладів перевів «Укрпромбанк» з категорії учасників фонду в категорію тимчасових учасників. Про це сказано в повідомленні Фонду гарантування вкладів, розміщеному на його офіційному сайті.

Відповідно до Закону «Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб», у категорію тимчасових учасників фонду переводять банки, які не виконують встановлені Нацбанком економічні нормативи або яким регулятор зупинив дію ліцензії на здійснення банківської діяльності.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня ц.р. у ТОВ «Укрпромбанк» було введено тимчасову адміністрацію.

У категорію тимчасових учасників Фонду гарантування вкладів переведені банки «Надра», «Причорномор`я», Одеса-банк», «Національний кредит», «Фінансовий Союз Банк».

Фонд не відшкодовує гарантовану суму за вкладами фізосіб, які залучає банк, переведений у категорію тимчасового учасника, з дати отримання повідомлення про переведення. Ці обмеження стосуються залучених нових вкладів і не поширюються на продовження термінів за раніше укладеними депозитними договорами.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створено в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування внесків фізосіб.

На сьогодні в Реєстр фонду включено 179 учасників і 5 тимчасових учасників.

З листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 150 тис. грн.