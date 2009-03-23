Показ документального фільму «Ви праві» в рамках Шостого міжнародного фестивалю документального кіно про права людини

28 березня о 12 годині, в рамках Шостого міжнародного фестивалю документального кіно про права людини відбудеться показ документального фільму «Ви праві», створеного творчою групою студії-продакшн «Rol-group» (реж. Ольга Луб’яна, м.Харків).

Прем’єра відбудеться у Синьому залі Київського будинку кіно за адресою: м.Київ, вул. Саксаганського, 6.

Вхід вільний.

Документальний фільм «Ви праві» створено по матеріалах звернень громадян до Харківської правозахисної групи з приводу порушення їх прав у галузі медичного законодавства.

Моніторинг таких звернень промовисто свідчить про те, що люди, гостро відчуваючи, що їх права порушені, дуже рідко звертаються по допомогу та залишаються з бідою наодинці. Чому? Автори фільму намагаються надати відповідь на це питання.

Головна мета стрічки – порушити важливу та актуальну проблему – проблему усвідомлення кожним з нас можливості і необхідності захищати себе, коли ми відчуваємо, що наші права порушені.

Автори стрічки впевнені: коли ви потерпаєте від несправедливості – захищайтеся! І ви будете праві!

Trial-версія фільму «Ви праві» (3хв.) є на Your Tube http://www.youtube.com/watch?v=jQzK8ZaOeq4