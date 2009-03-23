Конкурс ”Реалізація права на доступ до інформації про діяльність влади” Міжнародного Фонду ”Відродження”

Право на доступ до інформації є невід’ємним правом людини, яке передбачено положеннями Міжнародного Пакту про громадянські і політичні права (ст.19), Конституції України (ст.34,40), Законів України “Про інформацію” та “Про звернення громадян”. Доступ до інформації є механізмом, який забезпечує прозорість та підзвітність влади громадянам.

Мета конкурсу - сприяти діяльності неурядових організацій, спрямованої на реалізацію права особи на доступ до інформації; забезпечення більшої відкритості у діяльності органів влади, їх посадових та службових осіб.

Учасники конкурсу: неприбуткові організації.

Пріоритети конкурсу:

• ініціювання подання інформаційних запитів (відповідно до Закону України "Про інформацію") та звернень громадян (відповідно до Закону України "Про звернення громадян") про надання інформації, що становить суспільний інтерес, подальше адміністративне та/або судове оскарження незаконних відмов у наданні інформації, бездіяльності влади через ненадання відповідей;

• аналіз стану відкритості влади щодо тематики запитів на підставі наданих відповідей;

• аналіз підстав віднесення інформації до категорії конфіденційної, власником якої є держава;

• визначення співвідношення між правом власності на інформацію (із відповідними обмеженнями її поширення) та правом на інформацію;

• протидія незаконному використанню обмежувальних грифів до інформації, що становить суспільний інтерес;

• вироблення пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання доступу до архівної інформації в Україні;

• проведення просвітницьких заходів з питань відкритості влади, реалізації права на інформацію.

Інформаційні запити та звернення мають бути узгодженими за тематикою, спрямованими до тих органів влади, що мають у своєму розпорядженні (або повинні мати згідно законодавства) відповідну інформацію. Адресатами мають бути як центральні, так і місцеві органи влади.

Перевага буде надаватися проектам, що передбачають широке територіальне охоплення, містять класифікацію запитуваної інформації, що становить суспільний інтерес, передбачають залучення широкого кола партнерів, передбачають діяльність за всіма вище наведеними пріоритетами.

Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.

Максимальний розмір гранту — 20 000 доларів США.

Останній термін подання проектів — 16 червня 2009 року.

Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 25 липня 2009 року.

Термін виконання проектів не повинен перевищувати 1 рік.

Від одного апліканта на кожен конкурс може бути подано не більше одного проекту.

Критерії оцінки проектів за програмою “Верховенство права”:

• відповідність меті й пріоритетним напрямам програми;

• прогнозований вплив проекту на зміну ставлення суспільства до прав людини, судової і пенітенціарної реформ, залучення органів влади й інституцій громадянського суспільства до цього реформування;

• передбачена проектами комплексність підходів до вирішення проблем;

• практична спрямованість результатів проектів;

• досвід організації у проведенні заходів, передбачених проектом;

• реалістичність виконання проекту, наявність чіткого плану його реалізації, визначеність очікуваних результатів;

• зваженість бюджету, наявність співфінансування проекту від інших донорських організацій.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

• Проекти, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.

• Дата подання проекту визначається за поштовим штемпелем.

• Програма не надає ґрантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.

• Надіслані факсом та лише електронною поштою проекти не розглядатимуться.

• Подані на конкурс матеріали не повертаються й не рецензуються.

• Про результати конкурсів учасників повідомлять листом.

• Остаточне рішення щодо проекту або заявки перегляду не підлягає.

• Причини відмови в підтримці проекту не повідомляються.

Проекти оформлюються за стандартними аплікаційними формами Фонду. Оригінал проекту та 3 копії подаються або надсилаються поштою за адресою:

Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053,

Відділ управління проектами.

Проект також обов’язково має бути надісланий на електронну адресу: rol@irf.kiev.ua

Фонд офіційно підтверджує факт отримання проектів листом, який надсилається аплікантам упродовж 7 днів з моменту отримання кореспонденції.

ПРОЕКТНІ ФОРМИ МОЖНА ОТРИМАТИ:

1. Звичайною поштою, попередньо надіславши запит директору програми, за адресою:

Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053;

2. На веб-сторінці МФВ: http://www.irf.kiev.ua

3. У реґіональних інформаційних партнерів МФВ (див. на сайті у рубриці “Контакти”)

КОНТАКТНІ ОСОБИ:

Роман Романов, директор програми

Електронна пошта: romanov@irf.kiev.ua

Ліана Мороз, менеджер програми

Електронна пошта: moroz@irf.kiev.ua

Василина Яворська, менеджер програми

Електронна пошта: yavorska@irf.kiev.ua

Мар’яна Мазур, асистент програми

Електронна пошта: mazur@irf.kiev.ua

Тел./факс: (044) 482-03-63

Факс: (044) 486-76-29