Конкурс ”Захист прав людини через механізми адміністративної юстиції” Міжнародного Фонду ”Відродження”

Мета конкурсу - проведення комплексних заходів, спрямованих на судовий захист прав людини від рішень, дій та бездіяльності органів влади, їх посадових та службових осіб.

Учасники конкурсу: неприбуткові організації.

Пріоритети конкурсу:

• визначення кола найбільш актуальних проблем у відносинах між органами влади та громадянами;

• аналіз існуючої судової практики з визначених організацією-виконавцем проблем;

• допомога особам у складанні адміністративних позовів до органів влади, щодо питань, які становлять суспільний інтерес;

• надання правової допомоги громадянам у адміністративних справах (в тому числі представництво інтересів у суді);

• розробка механізму оскарження незаконних дій посадових та службових осіб органів правопорядку (МВС, СБУ, Прокуратура, ДПА, Державна прикордонна служба, тощо).

• проведення просвітницьких заходів з питань судового захисту прав людини за допомогою механізмів адміністративної юстиції.

Перевага буде надаватися проектам, що передбачають широке територіальне охоплення, передбачають залучення широкого кола партнерів.

Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.

Максимальний розмір гранту — 20 000 доларів США.

Останній термін подання проектів — 19 червня 2009 року.

Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 25 липня 2009 року.

Термін виконання проектів не повинен перевищувати 1 рік.

Від одного апліканта на кожен конкурс може бути подано не більше одного проекту.

Критерії оцінки проектів за програмою “Верховенство права”:

• відповідність меті й пріоритетним напрямам програми;

• прогнозований вплив проекту на зміну ставлення суспільства до прав людини, судової і пенітенціарної реформ, залучення органів влади й інституцій громадянського суспільства до цього реформування;

• передбачена проектами комплексність підходів до вирішення проблем;

• практична спрямованість результатів проектів;

• досвід організації у проведенні заходів, передбачених проектом;

• реалістичність виконання проекту, наявність чіткого плану його реалізації, визначеність очікуваних результатів;

• зваженість бюджету, наявність співфінансування проекту від інших донорських організацій.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

• Проекти, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.

• Дата подання проекту визначається за поштовим штемпелем.

• Програма не надає ґрантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.

• Надіслані факсом та лише електронною поштою проекти не розглядатимуться.

• Подані на конкурс матеріали не повертаються й не рецензуються.

• Про результати конкурсів учасників повідомлять листом.

• Остаточне рішення щодо проекту або заявки перегляду не підлягає.

• Причини відмови в підтримці проекту не повідомляються.

Проекти оформлюються за стандартними аплікаційними формами Фонду. Оригінал проекту та 3 копії подаються або надсилаються поштою за адресою:

Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053,

Відділ управління проектами.

Проект також обов’язково має бути надісланий на електронну адресу: rol@irf.kiev.ua

Фонд офіційно підтверджує факт отримання проектів листом, який надсилається аплікантам упродовж 7 днів з моменту отримання кореспонденції.

ПРОЕКТНІ ФОРМИ МОЖНА ОТРИМАТИ:

1. Звичайною поштою, попередньо надіславши запит директору програми, за адресою:

Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053;

2. На веб-сторінці МФВ: http://www.irf.kiev.ua

3. У реґіональних інформаційних партнерів МФВ (див. на сайті у рубриці “Контакти”)

КОНТАКТНІ ОСОБИ:

Роман Романов, директор програми

Електронна пошта: romanov@irf.kiev.ua

Ліана Мороз, менеджер програми

Електронна пошта: moroz@irf.kiev.ua

Василина Яворська, менеджер програми

Електронна пошта: yavorska@irf.kiev.ua

Мар’яна Мазур, асистент програми

Електронна пошта: mazur@irf.kiev.ua

Тел./факс: (044) 482-03-63

Факс: (044) 486-76-29