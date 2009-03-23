Конкурс ”Захист прав людини через механізми адміністративної юстиції” Міжнародного Фонду ”Відродження”
Мета конкурсу - проведення комплексних заходів, спрямованих на судовий захист прав людини від рішень, дій та бездіяльності органів влади, їх посадових та службових осіб.
Учасники конкурсу: неприбуткові організації.
Пріоритети конкурсу:
• визначення кола найбільш актуальних проблем у відносинах між органами влади та громадянами;
• аналіз існуючої судової практики з визначених організацією-виконавцем проблем;
• допомога особам у складанні адміністративних позовів до органів влади, щодо питань, які становлять суспільний інтерес;
• надання правової допомоги громадянам у адміністративних справах (в тому числі представництво інтересів у суді);
• розробка механізму оскарження незаконних дій посадових та службових осіб органів правопорядку (МВС, СБУ, Прокуратура, ДПА, Державна прикордонна служба, тощо).
• проведення просвітницьких заходів з питань судового захисту прав людини за допомогою механізмів адміністративної юстиції.
Перевага буде надаватися проектам, що передбачають широке територіальне охоплення, передбачають залучення широкого кола партнерів.
Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.
Максимальний розмір гранту — 20 000 доларів США.
Останній термін подання проектів — 19 червня 2009 року.
Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 25 липня 2009 року.
Термін виконання проектів не повинен перевищувати 1 рік.
Від одного апліканта на кожен конкурс може бути подано не більше одного проекту.
Критерії оцінки проектів за програмою “Верховенство права”:
• відповідність меті й пріоритетним напрямам програми;
• прогнозований вплив проекту на зміну ставлення суспільства до прав людини, судової і пенітенціарної реформ, залучення органів влади й інституцій громадянського суспільства до цього реформування;
• передбачена проектами комплексність підходів до вирішення проблем;
• практична спрямованість результатів проектів;
• досвід організації у проведенні заходів, передбачених проектом;
• реалістичність виконання проекту, наявність чіткого плану його реалізації, визначеність очікуваних результатів;
• зваженість бюджету, наявність співфінансування проекту від інших донорських організацій.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
• Проекти, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.
• Дата подання проекту визначається за поштовим штемпелем.
• Програма не надає ґрантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.
• Надіслані факсом та лише електронною поштою проекти не розглядатимуться.
• Подані на конкурс матеріали не повертаються й не рецензуються.
• Про результати конкурсів учасників повідомлять листом.
• Остаточне рішення щодо проекту або заявки перегляду не підлягає.
• Причини відмови в підтримці проекту не повідомляються.
Проекти оформлюються за стандартними аплікаційними формами Фонду. Оригінал проекту та 3 копії подаються або надсилаються поштою за адресою:
Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053,
Відділ управління проектами.
Проект також обов’язково має бути надісланий на електронну адресу: rol@irf.kiev.ua
Фонд офіційно підтверджує факт отримання проектів листом, який надсилається аплікантам упродовж 7 днів з моменту отримання кореспонденції.
ПРОЕКТНІ ФОРМИ МОЖНА ОТРИМАТИ:
1. Звичайною поштою, попередньо надіславши запит директору програми, за адресою:
Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053;
2. На веб-сторінці МФВ: http://www.irf.kiev.ua
3. У реґіональних інформаційних партнерів МФВ (див. на сайті у рубриці “Контакти”)
КОНТАКТНІ ОСОБИ:
Роман Романов, директор програми
Електронна пошта: romanov@irf.kiev.ua
Ліана Мороз, менеджер програми
Електронна пошта: moroz@irf.kiev.ua
Василина Яворська, менеджер програми
Електронна пошта: yavorska@irf.kiev.ua
Мар’яна Мазур, асистент програми
Електронна пошта: mazur@irf.kiev.ua
Тел./факс: (044) 482-03-63
Факс: (044) 486-76-29