Конкурс “Сприяння реформуванню кримінальної юстиції України” Міжнародного Фонду ”Відродження”

Мета конкурсу - залучення громадськості до аналізу діяльності та визначення напрямів і способів реформування органів та інститутів системи кримінальної юстиції України.

Завдання конкурсу:

• розширити коло зацікавлених суб’єктів (громадські організації, аналітичні центри, дослідники, тощо) у реформуванні кримінальної юстиції;

• здійснити незалежний аналіз ефективності ключових інститутів системи кримінальної юстиції;

• надати підтримку органам державної влади у реалізації положень Концепції реформування кримінальної юстиції (затверджена Указом Президента України № 311/2008 від 8 квітня 2008 р.)

Учасники конкурсу: неприбуткові організації.

Пріоритети конкурсу:

Прокуратура України у системі органів кримінальної юстиції:

• здійснення прокуратурою України державного обвинувачення: ефективність діяльності та шляхи вдосконалення;

• вдосконалення прокурорського нагляду за органами розслідування та місцями позбавлення волі;

• аналіз здійснення прокуратурою інших функцій (участь у розгляді цивільних, господарських та адміністративних справ, нагляд за дотриманням прав людини);

• вироблення пропозицій щодо альтернативних форм оцінювання діяльності прокуратури України.

МВС у системі органів кримінальної юстиції:

• вдосконалення системи розслідування фактів неналежного поводження з боку працівників міліції;

• вдосконалення практики прийому та реєстрації заяв та повідомлень громадян;

• вдосконалення системи реєстрації та обліку злочинів на ґрунті ненависті;

• вироблення пропозицій щодо альтернативних форм оцінювання діяльності органів внутрішніх справ.

Перевагу буде надано проектам від організацій, що мають попередній досвід аналітичної роботи, співпраці з органами кримінальної юстиції.

Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.

Максимальний розмір гранту — 25 000 доларів США.

Останній термін подання проектів — 22 травня 2009 року.

Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 25 червня 2009 року.

Термін виконання проектів не повинен перевищувати 1 рік.

Від одного апліканта на кожен конкурс може бути подано не більше одного проекту.

Критерії оцінки проектів за програмою “Верховенство права”:

• відповідність меті й пріоритетним напрямам програми;

• прогнозований вплив проекту на зміну ставлення суспільства до прав людини, судової і пенітенціарної реформ, залучення органів влади й інституцій громадянського суспільства до цього реформування;

• передбачена проектами комплексність підходів до вирішення проблем;

• практична спрямованість результатів проектів;

• досвід організації у проведенні заходів, передбачених проектом;

• реалістичність виконання проекту, наявність чіткого плану його реалізації, визначеність очікуваних результатів;

• зваженість бюджету, наявність співфінансування проекту від інших донорських організацій.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

• Проекти, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.

• Дата подання проекту визначається за поштовим штемпелем.

• Програма не надає ґрантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.

• Надіслані факсом та лише електронною поштою проекти не розглядатимуться.

• Подані на конкурс матеріали не повертаються й не рецензуються.

• Про результати конкурсів учасників повідомлять листом.

• Остаточне рішення щодо проекту або заявки перегляду не підлягає.

• Причини відмови в підтримці проекту не повідомляються.

Проекти оформлюються за стандартними аплікаційними формами Фонду. Оригінал проекту та 3 копії подаються або надсилаються поштою за адресою:

Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053,

Відділ управління проектами.

Проект також обов’язково має бути надісланий на електронну адресу: rol@irf.kiev.ua

Фонд офіційно підтверджує факт отримання проектів листом, який надсилається аплікантам упродовж 7 днів з моменту отримання кореспонденції.

ПРОЕКТНІ ФОРМИ МОЖНА ОТРИМАТИ:

1. Звичайною поштою, попередньо надіславши запит директору програми, за адресою:

Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053;

2. На веб-сторінці МФВ: http://www.irf.kiev.ua

3. У реґіональних інформаційних партнерів МФВ (див. на сайті у рубриці “Контакти”)

КОНТАКТНІ ОСОБИ:

Роман Романов, директор програми

Електронна пошта: romanov@irf.kiev.ua

Ліана Мороз, менеджер програми

Електронна пошта: moroz@irf.kiev.ua

Василина Яворська, менеджер програми

Електронна пошта: yavorska@irf.kiev.ua

Мар’яна Мазур, асистент програми

Електронна пошта: mazur@irf.kiev.ua

Тел./факс: (044) 482-03-63

Факс: (044) 486-76-29