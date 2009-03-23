Конкурс “Сприяння реформуванню кримінальної юстиції України” Міжнародного Фонду ”Відродження”
Мета конкурсу - залучення громадськості до аналізу діяльності та визначення напрямів і способів реформування органів та інститутів системи кримінальної юстиції України.
Завдання конкурсу:
• розширити коло зацікавлених суб’єктів (громадські організації, аналітичні центри, дослідники, тощо) у реформуванні кримінальної юстиції;
• здійснити незалежний аналіз ефективності ключових інститутів системи кримінальної юстиції;
• надати підтримку органам державної влади у реалізації положень Концепції реформування кримінальної юстиції (затверджена Указом Президента України № 311/2008 від 8 квітня 2008 р.)
Учасники конкурсу: неприбуткові організації.
Пріоритети конкурсу:
Прокуратура України у системі органів кримінальної юстиції:
• здійснення прокуратурою України державного обвинувачення: ефективність діяльності та шляхи вдосконалення;
• вдосконалення прокурорського нагляду за органами розслідування та місцями позбавлення волі;
• аналіз здійснення прокуратурою інших функцій (участь у розгляді цивільних, господарських та адміністративних справ, нагляд за дотриманням прав людини);
• вироблення пропозицій щодо альтернативних форм оцінювання діяльності прокуратури України.
МВС у системі органів кримінальної юстиції:
• вдосконалення системи розслідування фактів неналежного поводження з боку працівників міліції;
• вдосконалення практики прийому та реєстрації заяв та повідомлень громадян;
• вдосконалення системи реєстрації та обліку злочинів на ґрунті ненависті;
• вироблення пропозицій щодо альтернативних форм оцінювання діяльності органів внутрішніх справ.
Перевагу буде надано проектам від організацій, що мають попередній досвід аналітичної роботи, співпраці з органами кримінальної юстиції.
Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.
Максимальний розмір гранту — 25 000 доларів США.
Останній термін подання проектів — 22 травня 2009 року.
Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 25 червня 2009 року.
Термін виконання проектів не повинен перевищувати 1 рік.
Від одного апліканта на кожен конкурс може бути подано не більше одного проекту.
Критерії оцінки проектів за програмою “Верховенство права”:
• відповідність меті й пріоритетним напрямам програми;
• прогнозований вплив проекту на зміну ставлення суспільства до прав людини, судової і пенітенціарної реформ, залучення органів влади й інституцій громадянського суспільства до цього реформування;
• передбачена проектами комплексність підходів до вирішення проблем;
• практична спрямованість результатів проектів;
• досвід організації у проведенні заходів, передбачених проектом;
• реалістичність виконання проекту, наявність чіткого плану його реалізації, визначеність очікуваних результатів;
• зваженість бюджету, наявність співфінансування проекту від інших донорських організацій.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
• Проекти, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.
• Дата подання проекту визначається за поштовим штемпелем.
• Програма не надає ґрантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.
• Надіслані факсом та лише електронною поштою проекти не розглядатимуться.
• Подані на конкурс матеріали не повертаються й не рецензуються.
• Про результати конкурсів учасників повідомлять листом.
• Остаточне рішення щодо проекту або заявки перегляду не підлягає.
• Причини відмови в підтримці проекту не повідомляються.
Проекти оформлюються за стандартними аплікаційними формами Фонду. Оригінал проекту та 3 копії подаються або надсилаються поштою за адресою:
Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053,
Відділ управління проектами.
Проект також обов’язково має бути надісланий на електронну адресу: rol@irf.kiev.ua
Фонд офіційно підтверджує факт отримання проектів листом, який надсилається аплікантам упродовж 7 днів з моменту отримання кореспонденції.
ПРОЕКТНІ ФОРМИ МОЖНА ОТРИМАТИ:
1. Звичайною поштою, попередньо надіславши запит директору програми, за адресою:
Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053;
2. На веб-сторінці МФВ: http://www.irf.kiev.ua
3. У реґіональних інформаційних партнерів МФВ (див. на сайті у рубриці “Контакти”)
КОНТАКТНІ ОСОБИ:
Роман Романов, директор програми
Електронна пошта: romanov@irf.kiev.ua
Ліана Мороз, менеджер програми
Електронна пошта: moroz@irf.kiev.ua
Василина Яворська, менеджер програми
Електронна пошта: yavorska@irf.kiev.ua
Мар’яна Мазур, асистент програми
Електронна пошта: mazur@irf.kiev.ua
Тел./факс: (044) 482-03-63
Факс: (044) 486-76-29