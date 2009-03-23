Конкурс “Права людини в установах виконання покарань” Міжнародного Фонду ”Відродження”

Мета конкурсу - посилити можливості організацій громадянського суспільства, правників та громадських активістів протидіяти порушенням прав людини в установах системи виконання покарань.

Завдання конкурсу:

• забезпечити громадський контроль за дотриманням прав людини в установах виконання покарань;

• посилити інформаційну відкритість Державного департаменту з питань виконання покарань, закладів та установ кримінально-виконавчої служби України.

Учасники конкурсу: неприбуткові організації.

Пріоритети конкурсу:

• надання правової допомоги ув’язненим (у цивільних, адміністративних та кримінальних справах);

• аналіз практики застосування до ув’язнених дисциплінарних стягнень, надання правової допомоги у їх оскарженні;

• аналіз нормативних положень актів Державного департаменту з питань виконання покарань щодо їх відповідності міжнародним стандартам прав людини;

• моніторинг дієвості механізмів контролю за дотриманням прав людини в установах виконання покарань (Уповноважений ВРУ з прав людини, прокуратура, спостережні комісії, громадські ради, тощо);

• моніторинг інформаційної відкритості ДДПВП та установ кримінально-виконавчої служби України.

Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.

Максимальний розмір гранту — 20 000 доларів США.

Останній термін подання проектів — 19 травня 2009 року.

Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 25 червня 2009 року.

Термін виконання проектів не повинен перевищувати 1 рік.

Від одного апліканта на кожен конкурс може бути подано не більше одного проекту.

Критерії оцінки проектів за програмою “Верховенство права”:

• відповідність меті й пріоритетним напрямам програми;

• прогнозований вплив проекту на зміну ставлення суспільства до прав людини, судової і пенітенціарної реформ, залучення органів влади й інституцій громадянського суспільства до цього реформування;

• передбачена проектами комплексність підходів до вирішення проблем;

• практична спрямованість результатів проектів;

• досвід організації у проведенні заходів, передбачених проектом;

• реалістичність виконання проекту, наявність чіткого плану його реалізації, визначеність очікуваних результатів;

• зваженість бюджету, наявність співфінансування проекту від інших донорських організацій.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

• Проекти, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.

• Дата подання проекту визначається за поштовим штемпелем.

• Програма не надає ґрантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.

• Надіслані факсом та лише електронною поштою проекти не розглядатимуться.

• Подані на конкурс матеріали не повертаються й не рецензуються.

• Про результати конкурсів учасників повідомлять листом.

• Остаточне рішення щодо проекту або заявки перегляду не підлягає.

• Причини відмови в підтримці проекту не повідомляються.

Проекти оформлюються за стандартними аплікаційними формами Фонду. Оригінал проекту та 3 копії подаються або надсилаються поштою за адресою:

Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053,

Відділ управління проектами.

Проект також обов’язково має бути надісланий на електронну адресу: rol@irf.kiev.ua

Фонд офіційно підтверджує факт отримання проектів листом, який надсилається аплікантам упродовж 7 днів з моменту отримання кореспонденції.

ПРОЕКТНІ ФОРМИ МОЖНА ОТРИМАТИ:

1. Звичайною поштою, попередньо надіславши запит директору програми, за адресою:

Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053;

2. На веб-сторінці МФВ: http://www.irf.kiev.ua

3. У реґіональних інформаційних партнерів МФВ (див. на сайті у рубриці “Контакти”)

КОНТАКТНІ ОСОБИ:

Роман Романов, директор програми

Електронна пошта: romanov@irf.kiev.ua

Ліана Мороз, менеджер програми

Електронна пошта: moroz@irf.kiev.ua

Василина Яворська, менеджер програми

Електронна пошта: yavorska@irf.kiev.ua

Мар’яна Мазур, асистент програми

Електронна пошта: mazur@irf.kiev.ua

Тел./факс: (044) 482-03-63

Факс: (044) 486-76-29