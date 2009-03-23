24 березня - 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Початок кінця демократії” Зокрема , підприємці оголосять сенсаційні факти злочинних нападів на наметові містечка прихильників громадської ініціативи «Фронт змін»: нададуть фото- та відеоматеріали, зізнання потерпілих і коментарі правоохоронних органів. Учасники: Ярослав Місяць, лідер Партії малого та середнього бізнесу; Віталій – потерпілий від нападу 20.03.09; Василь – потерпілий від нападу 21.03.09; представник правоохоронних органів (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) . Телефон:8-(097)-20-60-751. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.