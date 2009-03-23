Прес-конференція на тему: “Нота протесту підприємців та держслужбовців, що постраждали від адміністративних рішень”

24 березня - 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція Національного Комітету порятунку бізнесу на тему: “Нота протесту підприємців та держслужбовців, що постраждали від адміністративних рішень”. Питання: кризовий стан медичної, транспортної, торгівельної та ритуальної галузей. Учасники: голова профспілки медичних працівників Києва Лариса Канаровська, головний лікар лікарні №17 м.Києва Микола Дюмін, лікар Алла Голубовська, представник асоціації перевізників Ігор Гусак, директор Сумського кладовища м.Києва Олег Болгов, представник асоціації МАФ Тетяна Петренко, співголова Національного комітету порятунку бізнесу Алла Ландер, голова Національного комітету порятунку бізнесу Валерій Черненко (вул..Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067-6448613. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.