Розсекречено кримінальні справи репресованих євреїв

Сьогодні керівництво обласного управління Служби безпеки України запросило представників Посольства Держави Ізраїль в Україні, єврейських релігійних громад «Хабад» і «Ор Самеах», Одеської регіональної Асоціації євреїв – колишніх в`язнів гетто і нацистських концтаборів, щоб ознайомити з архівними кримінальними справами щодо громадян України єврейської національності, репресованих 1951 року та реабілітованих обласною прокуратурою 27 січня поточного року, передає кореспондент УНІАН.

«Реабілітація громадян – це відновлення Українською державою історичної справедливості стосовно безвинно репресованих і їхніх спадкоємців, - заявив під час зустрічі начальник УСБУ в області Анатолій МАТІОС. - Сьогодні ми можемо передати ці документи, зокрема й синові одного з постраждалих Максиму МЕНДЕЛЮ».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, Служба безпеки України сьогодні оприлюднила архівні матеріали стосовно дев’яти репресованих. Всі вони – представники єврейської інтелігенції - поети, письменники, літературні критики, педагоги, художник і актор - були засуджені на підставі ст.ст. 54-10, 54-11 Кримінального кодексу УРСР або за політичними мотивами на різні терміни позбавлення волі позасудовим органом – Особливою нарадою. Згодом, у 1955-му році, Комісією з перегляду справ на осіб, засуджених за антирадянські злочини, були винесені постанови про припинення справ за відсутністю доказів. Матеріали справи зберігалися у архівному відділі, документи якого до цього часу ще не переглядалися. Ось чому питання реабілітації цих осіб постало лише зараз, коли в архівах СБУ відбувається новий перегляд та глибоке вивчення документів, що стає підґрунтям для подальших кроків Української держави щодо відновлення доброго імені безвинно репресованих.

СБУ передала представникам єврейської громади м. Одеса копії розсекречених архівних справ та матеріали, які зберігалися у кримінальних справах як речові докази: сімейні фотографії, вилучені під час обшуків газети, вірші, «заборонена література» тощо.