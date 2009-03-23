”Беркут” повіз у невідомому напрямку учасників акції під УНІАНом

Співробітники міліції припинили акцію на підтримку громадського об’єднання «Щит», активісти якого проводять прес-конференцію в інформаційному агентстві УНІАН.

Як передає кореспондент УНІАН, бійці спецпідрозділу МВС «Беркут» попросили учасників акції, які стояли з прапорами біля приміщення УНІАН, зайти в автобус, що був припаркований поряд.

Близько 20-25 учасників акції виконали прохання співробітників МВС. Після цього автобус поїхав у невідомому напрямку.

В даний час в агентстві проходить прес-конференція керівника ГО «Щит» Олександра ЄМЧУКА, який підозрюється в участі у погромі наметового містечка громадської ініціативи «Геть усіх!» на Майдані Незалежності вранці 20 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, 20 березня о 5-й годині ранку близько сотні чоловік в однаковій камуфляжній формі за сприяння міліції напали на наметове містечко цієї громадської ініціативи на Майдані Незалежності в Києві.

За інформацією прес-служби, внаслідок погрому побиті активісти, які знаходилися на наметах, і зруйновані намети.

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що міліція не причетна до знесення наметового містечка.

21 березня начальник Головного управління МВС України в місті Києві Віталій ЯРЕМА заявив, що до погрому наметового містечка громадської ініціативи «Геть усіх!» на Майдані Незалежності в Києві причетна громадська організація «Щит».