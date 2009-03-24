У Полтаві залили фарбою вітрини секс-шопів
10:47, 24 березня 2009Права людини
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"Православний опір"
У Полтаві активісти організації «Братство православного опору» облили фарбою вітрини секс-шопів.
Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, на місці події були залишені листівки, в яких радикально настроєні християни зазначали, що почалася війна з «новітнім Содомом і Гоморою».
У листівках сказано, що члени «Братства» такими діями підтримують ініціативу націоналістичної організації «Тризуб» імені Степана Бандери й від імені полтавського керівництва цієї організації закликають почати боротьбу з установами, які поширюють аморальність в українському суспільстві.
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