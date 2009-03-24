У світі карати на смерть стали вдвічі частіше

Кількість страт у світі за рік зросла на 90%.

Про це йдеться у щорічній доповіді правозахисної організації «Міжнародна амністія» (Amnesty International), передає радіо «Свобода».

Майже три чверті страт у 2008 році були застосовані у Китаї. Серед інших країн, де багато страчують, - Іран (346 приведених у виконання смертних вироків минулого року).

У США в 2008 році були страчені 37 чоловік - найменше число за останні 14 років.

Єдиною країною Європи і колишнього СРСР, де продовжують страчувати, залишається Білорусь. Минулого року там приведені у виконання 4 смертні вироки.