Українські азербайджанці просять дати Ющенку нобелівську премію

Представництво Всесвітнього Конгресу Азербайджанців в Україні (ВКАУ) висуває ініціативу розглянути ідею введення українського національного воїнського костюму для почесного караулу під час проведення урочистих заходів міжнародного і державного рівнів.

Як повідомили УНІАН в самому Представництві, зазначена пропозиція викладена у зверненні ВКАУ до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, озвученому на круглому столі на тему: «Реалізація демократичних принципів в Україні».

Зазначаючи, що сьогодні у багатьох країнах світу, зокрема, Греції, Іспанії, Англії, Шотландії, Ірландії, існує спеціальна форма одягу для воїнів почесного караулу – традиційний національний костюм, представники ВКАУ переконані, що “Україна, будучи країною із багатою культурною та історичною спадщиною, також могла б зайняти гідне місце серед держав, які прийняли цю традицію, і тим самим продемонструвати світовому співтовариству самобутність, унікальність українського народу, його повагу до власної історії та культури”, - йдеться у повідомленні Представництва, яке зазначає, що вважає себе зобов’язаним внести свій посильний вклад у збереження і відновлення багатої культурної та історичної спадщини українського народу.

Також під час сьогоднішньої конференції її учасники наголосили, що в Україні на практиці повністю реалізуються принципи демократичного суспільства, з приводу чого голова Представництва Октай РУСТАМОВ запропонував звернутися до Президента України й висловити позицію українських азербайджанців щодо політичної та соціальної ситуації в країні. При цьому він висловив переконання, що саме завдяки зусиллям глави держави в Україні чітко дотримуються міжнародних стандартів прав людини, зокрема національних меншин.

В цьому контексті представники ВКАУ нагадали, що з 26 лютого 2008 р. вони підтримують висунуту ними ініціативу присвоєння В.ЮЩЕНКУ Нобелевської премії миру “за високий рівень президентської культури, політичні досягнення, відновлення національної гідності народу України, захист і розвиток демократії”.

Також представники ВКАУ нагадали, що 9 грудня 2008 р. на конференції “Голодомор – злочин проти українського народу” їхня організація визнала Голодомор 1933 року геноцидом, злочином радянської влади проти української нації та звернулася до Міллі Меджліс Азербайджану із пропозицією офіційно визнати Голодомор геноцидом українського народу. 21 грудня 2008 року Азербайджан став співавтором Декларації «Про вшанування 75-ої річниці Голодомору 1932-1933 рр. в Україні».