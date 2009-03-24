Поляки теж незадоволені судами та прокуратурою

Більшість поляків не довіряють судам та прокуратурі, яких вважають корумпованими й не здатними захистити їхні інтереси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані дослідження інституту Homo Homini, проведеного на замовлення Міністерства юстиції Польщі.

За даними дослідження, 44% поляків не довіряють судам та прокуратурі, водночас 37% довіряють.

При цьому понад 20% тих, хто позитивно оцінює діяльність судів та прокуратури, не можуть аргументувати свою точку зору.

Водночас негативні оцінки роботі правоохоронних органів найчастіше дають люди, котрі безпосередньо стикались із судами та прокуратурою.

Дослідження також свідчить, що понад 60% поляків бачать ознаки корупції в органах юстиції проти 24%, які вважають, що таких зловживань немає.

За даними Homo Homini, найбільше громадян Польщі (понад 70%) довіряють поліції, разом зі цим по допомогу до прокуратури звернулися б лише 2% опитаних.