“Геть усіх!” вимагає відставки Луценка

Громадська ініціатива “Геть усіх!” вимагає відставки міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА і закликає Генеральну прокуратуру порушити кримінальну справу за фактом побиття її активістів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві повідомив один з лідерів організації Дмитро КОРЧИНСЬКИЙ.

Д.КОРЧИНСЬКИЙ знову звинуватив Ю.ЛУЦЕНКА в організації погрому наметового містечка “Геть усіх!” на Майдані Незалежності у Києві 20 березня, наголосивши, що в ньому брали участь перевдягнені працівники органів внутрішніх справ. Він стверджує, що активісти організації впізнали серед нападників співробітників міліції, зокрема бійців спецпідрозділу МВС “Беркут”.

Інший лідер “Геть усіх!” Юрій ЗБІТНЄВ заявив, що організація підготувала і надіслала до Генеральної прокуратури звернення із закликом порушити кримінальну справу за фактом побиття активістів організації. За словами Ю.ЗБІТНЄВА, вони не вірять в те, що винні будуть покарані, однак добиватимуться порушення кримінальної справи і проведення розслідування.

Також Ю.ЗБІТНЄВ наголосив, що активісти “Геть усіх!” вимагають звільнити Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ за порушення прав громадян на мирні зібрання і організацію фізичної розправи над ними.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня о 5-й годині ранку близько сотні чоловік в однаковій камуфляжній формі напали на наметове містечко громадської ініціативи “Геть усіх!”, вставлене на Майдані Незалежності у Києві. За інформацією прес-служби ініціативи, внаслідок погрому були побиті активісти, які знаходилися на наметах, і зруйновані намети.

Міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що міліція не причетна до знесення наметового містечка.

21 березня начальник Головного управління МВС України в місті Києві Віталій ЯРЕМА заявив, що до погрому наметового містечка «Геть усіх!» причетна громадське об’єднання «Щит».

23 березня голова ГО “Щит” Олександр ЄМЧУК на прес-конференції в УНІАН визнав участь активістів об’єднання у конфлікті з учасниками акції “Геть усіх!”, що стався 20 березня в Києві на Майдані Незалежності. Після прес-конференції співробітники міліції затримали О.ЄМЧУКА, допитали й відпустили.