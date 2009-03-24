Письменник судиться з Нацкомісією із захисту суспільної моралі

14:41, 24 березня 2009
Права людини
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Книгу Ульяненка визнано порнографічною

Лауреат Шевченківської премії Олесі УЛЬЯНЕНКО подав позов до Окружного адміністративного суду міста Києва проти Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі.  

Про це повідомив представник письменника, адвокат Олег ВЕРЕМІЄНКО.

Приводом для судового розгляду послужило вирішення Нацкомісії від 2 лютого 2009 року, за яким  книгу письменника «Жінка його мрії» визнано порнографічною.

У своєму позові О.УЛЬЯНЕНКО наполягає на визнанні цього рішення протиправним і його скасуванні. 

Книжка ”Жінка його мрії” вийшла наприкінці 2008 року у видавництві ”Клуб сімейного дозвілля” двома накладами — 7 і 3 тис. примірників. У романі  йдеться про життя відставного генерала. Після самогубства дружини він здійснює свої сексуальні фантазії. О.УЛЬЯНЕНКУ закидають детальні описи статевих актів.

 

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