26 березня о 13-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Місце релігії в житті українського суспільства”. Організатори - Київський міжнародний інститут соціології, Інститут політики та Центр „Соціальні індикатори”. Учасники: Ольга Іващенко, старший науковий співробітник відділу соціальних структур Інституту соціології НАНУ; Сергій Макеєв, зав.відділом соціальних структур Інституту соціології НАНУ; Володимир Паніотто, ген.директор Київського міжнародного інституту соціології, професор НаУКМА; Максим Паращевін, науковий співробітник відділу соціальної психології Інституту соціології НАНУ; Микола Томенко, засновник Інституту політики, заступник Голови ВРУ. Буде презентоване та роздане всім присутнім видання “Релігія та релігійність в Україні”. Дослідження здійснене за фінансової підтримки Посольства Королівства Норвегії в Україні. Підготовка, друк та оприлюднення – за фінансової підтримки Фонду Open Ukraine в рамках програми «Міжнародний діалог» за сприяння Фонду Віктора Пінчука (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) Потрібна акредитація. Телефон: 578-36-00, info@polityka.in.ua.