Прес-конференція на тему: “Сучасні ЗМІ – притулок для безпринципних найманців, медіазброя чи фабрики «джинси»?!”

16:23, 24 березня 2009
Права людини
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27 березня о 13-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Сучасні ЗМІ – притулок для безпринципних найманців, медіазброя чи фабрики «джинси»?!”, присвячена завершенню спецпроекту Ігоря Чайки «МедіаВарта. НЕетичні питання. Виїзне засідання». Організатор: Студія медіа-проектів «Вартові демократії». Учасники: Ігор Куляс,  медіа консультант, автор посібника з професійної етики та стандартів журналістики; Світлана Остапа,  оглядач проекту «Телекритика»; Роман Головенко,  юрист Інституту Масової Інформації; Людмила Панкратова,  віце-президент Української асоціації медіа-юристів та Ігор Чайка,  керівник Студії медіа-проектів «Вартові демократії». (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8 050 413 58 74. E-mail:chaika1361@mail.ru  Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

 

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