27 березня о 13-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Сучасні ЗМІ – притулок для безпринципних найманців, медіазброя чи фабрики «джинси»?!”, присвячена завершенню спецпроекту Ігоря Чайки «МедіаВарта. НЕетичні питання. Виїзне засідання». Організатор: Студія медіа-проектів «Вартові демократії». Учасники: Ігор Куляс, медіа консультант, автор посібника з професійної етики та стандартів журналістики; Світлана Остапа, оглядач проекту «Телекритика»; Роман Головенко, юрист Інституту Масової Інформації; Людмила Панкратова, віце-президент Української асоціації медіа-юристів та Ігор Чайка, керівник Студії медіа-проектів «Вартові демократії». (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8 050 413 58 74. E-mail:chaika1361@mail.ru Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.