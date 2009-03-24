У Києві стартує Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини

У Києві із 27 березня по 2 квітня проходитиме VI Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини -Docudays.ua-2009.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор фестивалю Геннадій КОФМАН сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

За його словами, найкращі фільми світової документалістики впродовж 8 днів демонструватися у київському Будинку кіно та в кінозалі Німецького культурного центру «Ґете-Інститут».

Г.КОФМАН зауважив, що цього року до творчого та правозахисного конкурсів відібрано понад 30 фільмів із заявок, що надійшли з майже 50 країн світу. Зокрема, будуть представлені стрічки з Аргентини, Австрії, Білорусі, Бельгії, Болівії, Болгарії, Бразилії, Великої Британії, Вірменії, Венесуели, Данії, Камбоджі, Канади, Китаю, Індії, Ірану, Ізраїлю тощо. Всі фільми демонструватимуться в Україні вперше. Г.КОФМАН наголосив, що визначати переможців будуть три склади журі - творче, правозахисне та студентське.

Відкриватиме Docudays.ua–2009 документальний фільм “Голосуйте за мене, будь ласка” китайського режисера Вейдзюнь ЧЕНА. Фільм розказує про трьох восьмирічних школярів, які змагаються за посаду старости класу. Стрічка здобула численні нагороди на міжнародних кінофестивалях, але заборонена до показу в Китаї.

Під час фестивалю відомі документалісти проведуть майстер-класи і тренінги. Відбуватимуться дискусії режисерів-учасників, журналістів та глядачів, а також семінари на правозахисні теми.

У свою чергу правозахисник, член правління Української Гельсінської спілки з прав людини, голова оргкомітету фестивалю Алла ТЮТЮННИК зауважила, на глядачів чекають ще кілька визначних подій. Зокрема, відбудеться показ фільму “Живі” українського документаліста Сергія БУКОВСЬКОГО про трагедію Голодомору 1932-1933 років в Україні. Крім того, в рамках фестивалю відбудеться відкриття фотоінсталяції молодих українських кінематографістів Романа БОНДАРЧУКА та Дар’ї АВЕРЧЕНКО “Валізи вражень” з подорожі Ізраїлем.

Також А.ТЮТЮННИК додала, що після закінчення фестивалю в Києві відбудуться так звані “мандрівні фестивалі”. Зокрема, у 92 населених пунктах України демонструватимуться ті фільми, які мали змогу побачити мешканці та гості столиці.