Співробітник Microsoft обвинувачує компанію в гомофобії
16:31, 24 березня 2009Права людини
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45 тис. фунтів за «образу гідності»
38-річний співробітник Microsoft, що займається дизайном Xbox, подає до суду на свого роботодавця за гомофобію.
Про це пише Gazeta.ru з посиланням на The Daily Telegraph.
Джемі ДЮРРАНТ є гомосексуалістом, і хоче одержати від Microsoft 45 тис. фунтів за «образу гідності».
За його словами, колеги називали його «педік Джим» і надсилали образливі повідомлення «Я Джим і я гей», «Я і мої улюблені чоловіки» і «Жінки - це погано».
Він вважає, що корпорація повинна була втрутитися в ситуацію з поведінкою своїх співробітників.
Дж.ДЮРРАНТ заробляє 50 тис. фунтів стерлінгів на рік.
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