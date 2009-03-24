Начальник львівської колонії за $2000 обіцяв ”відпустити” в’язня

У Миколаївському районі Львівської області правоохоронці затримали начальника виправної колонії «Заклад» під час одержання хабара в розмірі 2 тис. дол.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області.

За даними правоохоронців, крім цих коштів, у службовому кабінеті посадовця, де й відбулося затримання, оперативниками було вилучено ще 1 тис. 200 дол.

«Начальник виправної колонії «Заклад» за 2 тис. доларів хабара обіцяв вирiшити питання про умовне i дострокове звiльнення вiд вiдбування покарання одного із засуджених. З письмовою заявою про вимагання хабара до правоохоронних органів звернулась 23-річна жінка. Посадовця-хабарника було затримано під час отримання валюти», - йдеться у повідомлення міліції.

Матеріали Управління боротьби з організованою злочинністю ГУ МВС у Львiвськiй області за цим фактом направлено до прокуратури для прийняття рiшення у порядку ст.97 КПК України.