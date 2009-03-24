Харківські правозахисники принесли під мерію ромашки

Сьогодні Харківська правозахисна група провела пікет біля приміщення Харківської мерії, протестуючи проти закриття протитуберкульозного стаціонару.

Як передає кореспондент УНІАН, акція приурочена Міжнародному дню боротьби з туберкульозом, який відзначають 24 березня.

Маніфестанти тримали в руках квітки ромашки (символ боротьби з туберкульозом в Росії з кінця ХІХ століття) і плакати з надписами "Знищення протитуберкульозних диспансерів на совісті міської влади", "Заговорити туберкульоз не вдасться!", "Щодня 6 харків`ян захворює на туберкульоз - що далі?", "Туберкульоз – хвороба. Влада – діагноз".

Як повідомив кореспонденту УНІАН співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ, харківське управління охорони здоров’я закрило три протитуберкульозних стаціонари міського диспансеру №1 на 645 ліжок. За його словами, 415 ліжок вже ліквідовано, а до 15 травня будуть ліквідовані решта 230 ліжок, загалом приблизно 38% ліжкового фонду області і міста.

"Міське управління охорони здоров’я не турбує, що ліквідуються хірургічне відділення і відділення туберкульозу нервової системи, аналогів яким в інших установах міста і області просто не існує. Тепер хірургічні операції хворим на туберкульоз провести в Харківській області буде неможливо", - заявив Є.ЗАХАРОВ.

До пікетуючих вийшов заступник харківського голови Ігор ШУРМА, який намагався їх переконати в правильності дій міської влади. Остання, за його словами, не повинна фінансувати лікування хворих на туберкульоз. На думку І.ШУРМИ, кошти на це мають бути спрямовані з обласного бюджету.

За оцінками харківських правозахисників, дії міської влади з ліквідації стаціонару за один-два роки призведуть до сплеску епідемії туберкульозу в місті. "Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує зменшувати кількість ліжок в стаціонарі тільки за умови, коли захворюваність на туберкульоз не перевищує 20 на 100 тисяч населення, а смертність – 10 хворих на 100 тисяч населення. Епідемією вважається наявність 40 хворих на 100 тисяч населення. А в Харківській області – 73 хворих на 100 тис. населення, росте кількість бактеріовиделітелів і смертність", - нагадують у Харківській правозахисній групі. Як зазначає ХПГ, за таких умов закриття міського стаціонару призведе до втрати контролю за епідемією.

Довідка УНІАН. Станом на 1 січня 2009 року в Харківській області зареєстровано 4 тис. 728 хворих на туберкульоз легень в активній формі, серед них 36%, тобто 1 тис. 702 хворих виділяють мікобактерії (718 – в місті, 984 – в області). З цих 1 тис. 702 хворих 613 полірезистентних хронічно хворих (виділяють бактерії постійно), які мають бути на стаціонарі безперервно, оскільки кожен із них заражає до 20 осіб за рік.