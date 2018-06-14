Що стоїть за призначенням Попова?

Сьогодні Президент України Віктор Ющенко призначив Ігоря Попова заступником глави Секретаріату Президента – Представником Президента у Верховній Раді. Напередодні Ігор Попов склав із себе повноваження голови Комітету виборців України. Думки експертів щодо такого призначення розійшлися.

Кость БОНДАРЕНКО, директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна:

У ВЛАДІ КОМФОРТНІШЕ, НІЖ У ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

Очевидно Попов отримав пропозицію і вирішив, що йому там буде комфортніше працювати, ніж в громадській організації, нехай навіть в такій розгалуженій. Він визначився політично. Думаю, що варто лише вітати такий вибір. Справа в тому, що було б набагато гірше, якби, маючи певні політичні симпатії і політичну співпрацю, Ігор Попов продовжував би очолювати громадську організацію. Вважаю, що він вчинив чесно.

Андрій ЄРМОЛАЄВ, президент Центру соціальних досліджень «Софія»:

ЮЩЕНКО ОНОВЛЮЄ СВІЙ ІМІДЖ

Це призначення слід розглядати в рамках спроби оновлення президентської команди, яка, судячи з усього, буде відбуватись найближчі місяць-два і може охопити як Секретаріат Президента, так і РНБО і власне політичне оточення Президента. Президент зараз виборює імідж прогресивної реформаторської фігури, яка буде контраверсійна з тим політичним конфліктом, який відбувається навколо уряду, в парламенті. Він готується до нових політичних і економічних ініціатив в рамках підготовки послання. Цей період розглядається як спроба оновлення іміджу Президента напередодні майбутніх президентських перегонів та політичної реформи. Так що залучення до своїх лав відомих молодих людей, які прогресивно мислять, сприймаю як оновлення колективного іміджу Віктора Ющенка.

Що стосується вибору Ігоря Попова, то я думаю, що це раціональна конвертація набутого політичного і соціального капіталу в політичну кар’єру. Попов йде в політику. Комітет виборців зарекомендував себе як цікава, фахова громадська структура. Інша справа, що зараз капітал цієї організації мабуть буде дещо девальвований цим політичним призначенням. Але це вибір Попова. Побачимо, чи впораються його колеги із збереженням Комітету виборців і її попередньої ролі.

Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ, директор Центру політичних досліджень і конфліктології:

ЦЕ ВИРОК ПРЕДСТАВНИКАМ «ТРЕТЬОГО СЕКТОРУ», ЯКІ ТИШКОМ-НИШКОМ БЕРУТЬ ГРОШІ

Я оцінюю це призначення як підтвердження сумнівів щодо чесності і відповідальності цієї громадської організації. Коли після виборів до Тернопільської облради заступник голови Комітету виборців України говорив про чесність тих виборів, які викликають сумніви у будь-кого відповідального і чесного, я підозрював, що щось тут нечисто. Я думав, що можливо сам заступник причетний до команди Балоги чи щось подібне. Але коли Попова взяли на роботу заступником Балоги, все стало очевидно.

Очевидно, що очолювана Поповим структура, як була продажною в 2004 році, так вона продажною і залишилась. Просто зараз у Комітету виборців України інший покупець. Я обурений тим, скільки років ця структура позиціонувала себе як представника «третього сектору». І подібної дискредитації, яка відбулась з призначенням Попова, годі і вигадувати. Я думаю, що це просто вирок ось тим, так би мовити, представникам «третього сектору», які спочатку тишком-нишком беруть гроші, а потім, коли з`ясовується, що ситуація для «третього сектору» не дуже перспективна, просто йдуть на роботу до тих, хто їм давав гроші.

Олександр МЄДВЄДЄВ, директор політичних програм Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА»:

СІТКА КВУ ДАЄ КОЛОСАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ АДМІНРЕСУРСУ ПІД ЧАС ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ КОМПАНІЇ

Після призначення Попова можна з упевненістю говорити, що в Секретаріаті Президента з`явився заступник по легітимізації результатів президентських виборів. Можна передбачити, що результати ЄЦ в Тернопільської області на дострокових виборах в облраду, були по достоїнству оцінені главою Секретаріату.

Призначення глави громадської організації, яка оцінювала не лише результати виборів, але і сам хід виборчого процесу, говорить про мобілізацію всіх ресурсів під одним дахом. Сітка КВУ дає колосальні можливості для використання адмінресурсу під час президентської компанії, тим більше що контроль від громадськості, за великим рахунком, вести нікому.

Створити альтернативу КВУ в настільки короткий термін під силу лише прем`єрській команді, але легітимність дій такого проекту викликатиме сумніви у виборців.

Віталій КУЛИК, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства:

ЦЕ - ВИГРАШНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ

Я знаю Попова як фахівця високого рівня, який знає особливості електорального процесу, законодавство, обізнаний з процесами, які відбуваються в суспільстві. Вважаю, що це виграшне призначення. Призначення людини із громадської організації, яка займалась моніторингом виборів, позначиться на формах роботи Секретаріату Президента. Думаю, що Ігор Попов привнесе проектну культуру і відкритість в роботу СП.

Ігор Попов не був помічений в занадто тісній співпраці з тими чи іншими фінансово-політичними групами. Можна пригадати лише співпрацю з «Єдиним Центром». Але навряд чи це було головним фактором призначення. Очевидно, зараз із Секретаріату Президента намагаються вивести «алергенів», щоб підвищити можливість конструктивного діалогу із урядом. Я оптимістично сприймаю це призначення. Попов – динамічна молода людина, яка зможе генерувати нові ідеї і впоратись із веденням електоральної кампанії в 2009 році.

Опитування провів Центр досліджень політичних цінностей "АКСІА"