Експерт: призначення Попова до Балоги - хід ”креативний”, але суперечливий

Професор політології, науковий директор Школи політичної аналітики Національного університету “Києво-Могилянська Академія” Олексій ГАРАНЬ вважає призначення Ігоря ПОПОВА заступником глави Секретаріату Президента України “креативним”, але суперечливим.

Про це О.ГАРАНЬ зазначив у коментарі УНІАН.

За його словами, “в умовах, коли рейтинг Президента надзвичайно низький, дії його секретаріату оцінюються негативно, а в самому секретаріаті майже немає людей, які готові до відкритої, аргументованої дискусії, призначення І.ПОПОВА є доволі креативним ходом, оскільки І.ПОПОВ може стати комунікатором між Президентом і парламентом”.

При цьому О.ГАРАНЬ зауважив, що І.ПОПОВ є експертом у виборчій сфері, а також респектабельною фігурою у третьому секторі та експертному середовищі.

Водночас, за словами О.ГАРАНЯ, позиція Комітету виборців України (КВУ), очолюваного І.ПОПОВИМ, під час виборів до Тернопільської обласної ради 15 березня, викликала ряд запитань. “У КВУ не було спостерігачів на всіх дільницях, але КВУ розцінив ці вибори як достатньо чисті, хоча існують підстави вважати, що певні технології таки були задіяні - зважаючи на невиправдано високі результати ЄЦ і ПР, що суперечили попереднім соцопитуванням”, - зазначив експерт.

Тому, на думку О.ГАРАНЯ, призначення І.ПОПОВА буде викликом, насамперед, для нього самого. “Наскільки йому вдасться зберігати зваженість в оцінках та діях і не бути втягнутим в передвиборчі політичні ігри. За умов загострення політичної боротьби напередодні виборів це буде непросто», - зауважив експерт.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 березня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив І.ПОПОВА заступником глави Секретаріату Президента – представником Президента у Верховній Раді.