Харківська міліція попри заборону суду продовжує трусити ринки?

Сьогодні у Харкові співробітники міліції намагалися провести перевірку роботи Кінного ринку, незважаючи на заборону суду вчиняти такі дії.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі торгового центру «Барабашове».

Як стверджує прес-служба, «за своєю суттю це більше нагадувало військову операцію «прочісування»: шеренга співробітників міліції, як у формі, так і в цивільному одязі, почала тотальну «перевірку» підприємців. Співробітники не представлялися, не пред`являли документів, від пропозиції адміністрації реєструватися в журналі перевірок відхилилися».

Згорнута операція була лише після того як міліціонерам було пред`явлене визначення суду про припинення дії розпорядження начальника УВС м. Харкова Олександра ОСТРЯНІНА про проведення операції «Ринок». Це визначення ухвалене за позовом територіальної громади про визнання незаконними дії міліції. Позов до суду був поданий внаслідок відомих подій 22 березня на ТЦ «Барабашово», повідомили у прес-службі.

Прес-служба центру вважає, що «запущений маховик міліційного тиску на підприємницьке співтовариство за інерцією продовжує рухатися навіть після соціальних вибухів і судових рішень».

Генеральний директор ТОВ «Металіст-А» Ігор ОВЄЧКІН, до структури якого входить Кінний ринок, повідомив кореспонденту УНІАН, що сьогодні вранці близько 25 осіб у міліцейській формі та цивільному одязі протягом 1,5 години провадили перевірку ринку. Він заявив, що перевірка розпочалася з порушеннями, оскільки, «ніхто не представився і не зареєструвався в журналі, як вимагають правила». І.ОВЄЧКІН вважає перевірки незаконними, тому що є «рішення судді Ленінського суду Харкова призупинити операцію «Ринки» у Харкові». Керівник підприємства повідомив, що особисто звернеться до адміністративного суду з проханням визнати перевірки незаконними і відмінити розпорядження про проведення операції «Ринок».

Як повідомляв УНІАН, 22 березня харківська міліція проводила перевірку законності роботи підприємців, які працюють у ТЦ «Барабашове». Обурення підприємців викликали методи перевірки, в результаті чого розпочався стихійний мітинг, на якому були присутні близько 4 тисяч робітників ринку. Прес-служба «Барабашового» оцінила дії міліціонерів на території центру як «незаконні» і «неправомірні» й заявила, що адміністрація ТЦ і юристи Харківського міськвиконкому нині допомагають потерпілим від дій працівників харківської міліції в написанні скарг до прокуратури і судових позовів.