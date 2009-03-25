У вуличних заворушеннях у Белграді постраждали 8 осіб

П`ятеро демонстрантів і троє поліцейських постраждали у вуличних сутичках, що спалахнули в Белграді минулої ночі після антинатівського мітингу, організованого з приводу 10-ї річниці від початку бомбардувань колишньої Югославії на столичній Площі Республіки. Затримано 28 учасників заворушень.

Як передає ІТАР-ТАСС, патріотичний мітинг з участю кількох сотень молодих людей, як це тут уже не раз траплялося, вилився у вуличні погроми. Пішовши з площі, демонстранти почали громити кіоски та магазини. Постраждали і два ресторани мережі "Макдональдс". Безчинства молоді спробувала припинити поліція, але повністю блокувати учасників мітингу, які розбушувалися, їй не вдалося. У одному з інцидентів поблизу Народного театру постраждала знімальна група телеканалу "Студія Б".

Мітинг, що вилився в заворушення, був організований порівняно нечисленними патріотичними організаціями "Народний рух Сербії", "Сербський збір", "Свобода" і "Наші".