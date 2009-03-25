У Євпаторії даішник погорів на хабарі

Прокуратура Євпаторії (Крим) направила до суду кримінальну справу стосовно працівника Державтоінспекції, який вимагав хабар у три тисячі гривень.

«Таку суму автоінспектор зажадав від порушника, обіцяючи йому за це повернути посвідчення водія і домогтися в суді призначення покарання, не пов`язаного з позбавленням права на управління транспортним засобом», - повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму.

Наглядовий орган таку «послугу» кваліфікував за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України – отримання хабара, пов`язане з його вимаганням.