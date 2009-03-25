Луценко розказав, як криза впливає на злочинність

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що з початку 2009 року рівень вуличної злочинності в Україні зріс на 12% в умовах кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО повідомив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Залежно від регіонів вулична злочинність збільшилася на 5-10%, в середньому по Україні це збільшення становить 12%. Я вважаю це абсолютно об`єктивною цифрою у зв`язку зі збільшенням безробіття, амністією і поверненням трудових мігрантів із Західної Європи і Росії», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр припускає, що багато людей, втративши легальні доходи, намагаються добути засоби на життя і забезпечення своїх сімей. «На сьогоднішній день саме тому ми збільшили підрозділи міліції, які перебувають безпосередньо на вулиці, на 30% в особливо неблагополучних регіонах, якою є Донецька область, з 1 квітня буде відряджено додатковий контингент, полк внутрішніх військ, які допомагатимуть місцевим правоохоронним органам збити хвилю вуличної злочинності. В цілому, завдання стоїть таке – не допустити повернення беззаконня 90-х на вулицях України. Я абсолютно переконаний, що ми виконаємо це завдання», - наголосив він.