ДАІ вважає, що суди надто панькаються з водіями-порушниками

Керівництво ДАІ вважає, що суди проявляють зайву ліберальність при розгляді протоколів щодо порушення правил дорожнього руху і затягують розгляд справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник Департаменту ДАІ МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Суди виявляють лібералізм... Спостерігаються факти волокити... Я вбачаю в цьому якісь неправильні дії з боку судів, хоча я не можу давати оцінку їх діям", - зазначив керівник ДАІ.

Аргументуючи свої висновки, С.КОЛОМІЄЦЬ зауважив, що з початку дії нових підвищених штрафів за порушення правил дорожнього руху наприкінці 2008 року судами розглядався кожен четвертий протокол, складений на порушників співробітниками ДАІ за грубі порушення керування транспортним засобом, а зараз суди приймають рішення лише по кожному 11-му порушнику.