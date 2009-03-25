28 березня з 10 до 14 год. в конференц-залі Будинку кіно (вул. Саксаганського, 6) відбудуться показові правозахисні дебати з використанням методики «Free2chouse».

Проведення показових дебатів на тему прав людини вже стало доброю традицією під час фестивалю документального кіно з прав людини Docudays.ua (детальна інформація на сайті http://www.docudays.org.ua).

Унікальність цього заходу полягає в тому, що lебати не передбачають вироблення єдиної позиції, а дозволяють кожному розглянути проблему з різних сторін та зробити свої власні висновки.

Цього року дебатери перед початком змагань переглянуть ряд відеороликів, що містять надзвичайно суперечливі повідомлення. Стосовно них учасниками доведеться подискутувати та спробувати довести непідкупному складу журі (серед якого буде і член Української Гельсінської спілки з прав людини) свою правоту.

Партнером Української Гельсінської Спілки з прав людини та організатором дебатів є Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Дебатна Академія».

Для участі в заході необхідно надіслати лист із темою “Docudays” на електронну пошту kyivdebateclubua@gmail.com до 18.00 27 березня, в якому вказати наступну інформацію: прізвище та ім’я, контактний телефон та адресу електронної пошти, статус (гравець/глядач).

За додатковою інформацією звертатися до Назарія Боярського, президента Київського відділення ВМГО «Дебатна Академія» за тел.+380979258881.