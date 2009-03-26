Шенгенські візи повинні містити відбитки пальців

Європейський парламент підтримав запровадження біометричних віз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у доповіді Сари ЛЮДФОРД (група ліберальних партій, Великобританія), схваленій сьогодні на засіданні парламенту в Страсбурзі.

Згідно з документом, передбачається, що візи до країн Шенгенської зони повинні будуть містити фотографію та відбитки пальців. При цьому візова інформаційна система повинна запрацювати в тестовому режимі щодо збирання біометричних даних вже в жовтні цього року з тим, щоб стати повністю операційною з 2010 року.

Водночас проект рекомендацій ЄС передбачає, що дітям до 12 років не потрібно буде надавати відбитки пальців.

Крім того, документ передбачає створення країнами-членами ЄС спеціальних спільних центрів в третіх країнах зі збору запитів на отримання візи та біометричних даних для полегшення процесу реєстрації та зменшення видатків на утримання власних консульських установ. Водночас країни-члени матимуть можливість самостійно вирішувати, чи брати їм участь у створенні таких спільних центрів, чи самостійно забезпечувати власні консульські установи необхідним обладнанням.

Документ також передбачає можливість використання країнами-членами в третіх країнах послуг аутсорсингових компаній для збору біометричних даних. При цьому таким компаніям дозволено стягувати додаткові (понад вартості візи – УНІАН) збори з громадян лише в тому випадку, якщо громадяни третіх країн матимуть можливість вибору: отримувати візу через посередника чи напряму в консульському відділі країні-члена ЄС.

Як повідомляв УНІАН, проект рекомендацій щодо внесення змін до Спільних консульських інструкцій був розроблений Єврокомісією ще наприкінці 2006 року, і проходив процес узгодження в Раді ЄС та Європарламенті. Для набуття чинності рекомендації повинні також бути схваленими Радою ЄС.