У Білорусі палять портрети Лукашенка

Білоруські опозиціонери 25 березня під час акції протесту, приуроченої до дня Волі, спалили на вулицях Мінська близько сотні портретів президента країни Олександра Лукашенко, повідомляє Лента.ру з посиланням на правозахисний сайт "Хартія 97".

Демонстранти стали вздовж проспекту Незалежності. На проїжджу частину їх не пускають співробітники ЗМОП і ДАІ. Тих, хто намагається вийти на проїжджу частину, витісняють на тротуар.

Одна з колон демонстрантів, чисельністю, за даними "Хартії 97", близько 5 тисяч чоловік, рушила в бік Жовтневої площі, проте була зупинена ЗМОПом.

Решта маніфестантів зосередилися біля будинку Академії наук, де проходить мітинг і виступають лідери опозиції.