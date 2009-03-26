У Білорусі палять портрети Лукашенка
09:44, 26 березня 2009Права людини
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Акція протесту приурочена до дня Волі
Білоруські опозиціонери 25 березня під час акції протесту, приуроченої до дня Волі, спалили на вулицях Мінська близько сотні портретів президента країни Олександра Лукашенко, повідомляє Лента.ру з посиланням на правозахисний сайт "Хартія 97".
Демонстранти стали вздовж проспекту Незалежності. На проїжджу частину їх не пускають співробітники ЗМОП і ДАІ. Тих, хто намагається вийти на проїжджу частину, витісняють на тротуар.
Одна з колон демонстрантів, чисельністю, за даними "Хартії 97", близько 5 тисяч чоловік, рушила в бік Жовтневої площі, проте була зупинена ЗМОПом.
Решта маніфестантів зосередилися біля будинку Академії наук, де проходить мітинг і виступають лідери опозиції.
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