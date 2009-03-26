У КВУ розуміють, що перехід Попова на Банкову має репутаційні ризики

09:54, 26 березня 2009
Права людини
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Розколу в організації немає

У Комітеті виборців України (КІУ) розраховують, що призначення його колишнього керівника Ігоря ПОПОВА заступником глави Секретаріату Президента не позначиться на репутації організації.

Таку думку в ексклюзивному коментарі УНІАН висловив прес-секретар КВУ Олександр ЧЕРНЕНКО.

«Коли Ігор ПОПОВ одержав пропозицію, він радився з нами зі всіма. Були, звичайно, різні думки - хтось підтримував, хтось стримувався, тому що всі розуміли, що таке призначення має для організації репутаційні ризики. Власне, так і вийшло, але я хочу наголосити, що в Комітеті виборців працює велика команда, а не тільки Ігор ПОПОВ», - сказав О.ЧЕРНЕНКО.

Прес-секретар КВУ зазначив, що за 15 років своєї діяльності організація створила більш як 100 відділень різного рівня у всіх регіонах країни. «У нас тисячі активістів. За роки своєї діяльності багато активістів Комітету виборців стали народними депутатами, депутатами місцевих рівнів, мерами, журналістами. Наша організація завжди була кузнею кадрів», - пояснив він.

Разом з тим, за словами О.ЧЕРНЕНКО, в даний час ще передчасно говорити про можливі кандидатури на посаду голови правління Комітету виборців України. «Ми сприйняли і зрозуміли вибір Ігоря ПОПОВА. Найближчим часом організація на засіданні правління обере нового керівника. Поки що ніяких потенційних кандидатур я не можу назвати, всередині організації відбуваються дискусії з цього приводу», - повідомив прес-секретар КВУ, не уточнивши можливої дати проведення засідання правління КВУ.

«У зв`язку з призначенням І.ПОПОВА в нашій організації немає жодних суперечностей, образ, сварок або розколу. Все відбувається в конструктивному руслі», - наголосив О.ЧЕРНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив І.ПОПОВА заступником глави Секретаріату Президента - Представником Президента у Верховній Раді. Напередодні І.ПОПОВ склав з себе повноваження голови Комітету виборців України.

Довідка УНІАН. Всеукраїнська громадська організація «Комітет виборців України», створена 20 лютого 1994 року, позиціонує себе незалежною громадською організацією, нейтральною до політичних партій і виборчих блоків.

Як свою місію КВУ називає активізацію громадян до участі в управлінні державою і реалізації їхніх конституційних прав. Організація проводить моніторинг виборчих кампаній в Україні, а також моніторинг діяльності вибраних осіб і демократичних інституцій, що включає: аналіз виконання передвиборних обіцянок і відповідності їх діяльності загальноприйнятим демократичним нормам. Найвищим керівним органом КВУ є з`їзд, який скликається не рідше ніж один раз на 3 роки. У період між з`їздами найвищим органом управління організації є Правління КВУ, яке збирається не рідше ніж 3 рази на рік. Правління КВУ складається з голови і його заступників, а також членів правління, які очолюють обласні відділення організації.

Правління КВУ обирає голову правління, затверджує його заступників, призначає виконавчого директора, ухвалює рішення про ліквідацію або реорганізацію місцевих осередків.

 

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