Постанова: безробітний не зможе відмовитися від суспільних робіт
Пояснює профільний міністр
Кабінет Міністрів на вчорашньому засіданні прийняв постанову, якою вніс зміни до Положення про порядок організації та проведення громадських суспільних робіт.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства праці та соціальної політики.
Згідно з повідомленням, представляючи проект постанови, міністр праці Людмила ДЕНИСОВА зазначила, що він розроблений у зв`язку з необхідністю приведення у відповідність із Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення» підзаконного нормативно-правового акту, який регулює проведення оплачуваних громадських робіт.
За словами Л.ДЕНІСОВОЇ, постановою визначені умови перебування в статусі безробітного осіб, яким запропонована участь у громадських роботах. Зокрема, передбачено, що особи, які відмовилися від участі в оплачуваних громадських роботах, безперервна тривалість яких більш як один місяць, знімаються з обліку, якщо така відмова є відмовою від другої пропозиції відповідної роботи.
Також прийнятий документ регулює питання щодо визначення місцевими органами влади видів громадських робіт, виходячи з потреб територіальної громади, регіону і необхідності сприяння їх соціальному розвитку.
«Запропоновані зміни в умовах фінансово-економічної кризи дозволять удосконалити діючу процедуру фінансування організації оплачуваних громадських робіт за рахунок коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття”, – зазначила міністр.