Редактору хмельницького видання «Моя газета +» погрожують

Головному редактору хмельницької обласної громадсько-політичної газети «Моя газета +» Людмилі Луніній погрожують.

Протягом останньої доби вона отримала більше десяти телефонних дзвінків із погрозами про розправу. «После выхода спецвыпуска газеты с расследованием дела предпринимателя Игоря Макарова, которого преследует хмельницкая милиция, мне посыпались телефонные звонки. Мужской голос мне говорит, что такие долго не живут, что в Украине демократия и свобода слова еще не побеждала, или молчал, или спрашивал, кто мне заказал и проплатил этот материал. Номер телефона не высвечивается», - розповіла «Телекритиці» Людмила Луніна.

На адресу ТК також надійшов лист від героя публікації Ігоря Макарова, який просив якомога швидше допомогти Людмилі Луніній. Він написав: «Я, Игорь Макаров. Согласно моих свидетельств, опубликована статья в хмельницкой газете "Моя газета" по теме беспредела в правоохранительных органах нашего региона. Сейчас на главного редактора Людмилу Лунину оказывается сильнейшее давление, вплоть до угроз её убийства. В срочном режиме её офис был отключен от систем энергообеспечения и интернета».

За словами Людмили Луніної, яка поки що не подавала заяви до правоохоронних органів, 25 березня на засіданні обласної ради надруковану в газеті інформацію було озвучено депутатом Рудиком, про погрози вже відомо прокурору області. «Я не могу утверждать, что мне угрожает милиция, могу только предполагать. Потому что именно хмельницкие милиционеры выезжали в Могилев-Подольский и били Макарова. Хмельницкая милиция - самая коррумпированная в Украине. У нас провинция базаров, где деньги решают все. Кстати, Игорь Макаров - из княжеского рода Макаровых, далеко не бедный человек. Но милицию интересовали не только его деньги, а и его знания. Они хотели заставить Игоря выполнять их задания по прослушке телефонных разговоров, а когда он отказался - его вывезли в Молдову и избили до полусмерти», - каже Людмила. Вона також розповіла, що давно займається журналістськими розслідуваннями і вже не раз звинувачувала органи внутрішніх справ у вседозволеності. Спецвипуск про Макарова вони готували в режимі таємності, щоб не було витоку інформації, оскільки передбачали, що їм не дадуть випустити в світ цю інформацію.

Начальник відділу зв`язків із громадськістю МВС у Хмельницькій області Віктор Коверзюк відкинув усі звинувачення Людмили Луніної й зазначив: «Ми оскаржуватимемо інформацію, яка надрукована в цій газеті, в судовому порядку, оскільки вона є неправдивою і не відповідає дійсності. Адже якщо в матеріалі є одна точка зору, то має бути й інша, а цього в матеріалі немає. Якби ми написали, що ми відмовляємося коментувати - тоді інша справа». Також він зауважив, що Людмила Луніна не зверталася до них із заявою.

«Телекритика»