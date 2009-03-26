30 березня у конференц-залі Національної академії наук України (вул. Володимирська, 55, 1-й поверх) відбудеться круглий стіл „Криза в медіа: як захистити своє авторське право?”.

Учасники: юристи, активісти профспілки, фахівці Держдепартаменту інтелектуальної власності,

зацікавлені журналісти, медіа-експерти, представники громадських організацій.

ПРОГРАМА

13:45 - Реєстрація учасників

14: 00 Вітальне слово: Штефан Хробот, керівник Регіонального представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі, Юрій Луканов, голова Київської незалежної медіа-профспілки

14:10 – 15:30 - Сесія І. Авторське право і суміжні права в роботі журналіста.

Модератор: Сергій Костянчук, юрист, юридична фірма „Шабалін і Костянчук”

Тематичні питання:

- Авторське право і суміжні права в роботі журналіста.

- Строк дії авторського права.

- Авторське право в стосунках найнятого працівника і працедавця.

- Особливості авторського права в інтерв’ю, коментарях, цитатах.

- Порушення авторського права в щоденній роботі журналіста: на телебеченні, в друкованих ЗМІ, в новинних агенціях, в інтерент-виданнях.

15:45 – 16:00 - Перерва на каву

16:00 – 16:45 - Сесія ІІ. Плагіат. Як уникнути плагіату?

Модератор: Михайлина Скорик, журналіст, Медіа-профспілка;

Доповідач: Тамара Давиденко, начальник відділу з питань авторського права і суміжних прав Держдепартаменту інтелектуальної власності

- Визначення поняття «плагіат».

- Огляд видів правомірного використання матеріалів ЗМІ, які дозволяють уникнути плагіату.

- Використання творів з дозволу правовласника.

- Виплата винагороди.

16.45 -17:00 Дискусія, обмін досвідом

17:00 – 17:45 - Сесія ІІІ. Плагіат як порушення авторських прав. Юридичні та технічні засоби захисту.

Модератор: Михайлина Скорик, журналіст, Медіа-профспілка.

Доповідач: Олексій Арданов, головний спеціаліст відділу з питань авторського права і суміжних прав Держдепартаменту інтелектуальної власності.

Тематичні питання:

- Плагіат як порушення майнових та немайнових прав автора та іншого правовласника у сфері ЗМІ.

- Види юридичної відповідальності.

-Питання судового захисту порушеного права.

- Технічні засоби протидії плагіату.

- Досвід профспілки. Судове переслідування.

17:45 -18:00 - Обговорення. Підбиття підсумків

18:00 – 18:30 - Кава, неформальне спілкування з експертами.

Координація:

Київська незалежна медіа-профспілка (01001, Київ, Вул. Немировича-Данченка, 5, кв.19, тел.8-044-229-74-51).

Фонд Фрідріха Еберта, Регіональне представництво в Україні, Білорусі та Молдові (01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 34, тел./факс 380 44 235 11 49, 235 52 77, 234 62 61).