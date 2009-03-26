Круглий стіл „Криза в медіа: як захистити своє авторське право?”
30 березня у конференц-залі Національної академії наук України (вул. Володимирська, 55, 1-й поверх) відбудеться круглий стіл „Криза в медіа: як захистити своє авторське право?”.
Учасники: юристи, активісти профспілки, фахівці Держдепартаменту інтелектуальної власності,
зацікавлені журналісти, медіа-експерти, представники громадських організацій.
ПРОГРАМА
13:45 - Реєстрація учасників
14: 00 Вітальне слово: Штефан Хробот, керівник Регіонального представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі, Юрій Луканов, голова Київської незалежної медіа-профспілки
14:10 – 15:30 - Сесія І. Авторське право і суміжні права в роботі журналіста.
Модератор: Сергій Костянчук, юрист, юридична фірма „Шабалін і Костянчук”
Тематичні питання:
- Авторське право і суміжні права в роботі журналіста.
- Строк дії авторського права.
- Авторське право в стосунках найнятого працівника і працедавця.
- Особливості авторського права в інтерв’ю, коментарях, цитатах.
- Порушення авторського права в щоденній роботі журналіста: на телебеченні, в друкованих ЗМІ, в новинних агенціях, в інтерент-виданнях.
15:45 – 16:00 - Перерва на каву
16:00 – 16:45 - Сесія ІІ. Плагіат. Як уникнути плагіату?
Модератор: Михайлина Скорик, журналіст, Медіа-профспілка;
Доповідач: Тамара Давиденко, начальник відділу з питань авторського права і суміжних прав Держдепартаменту інтелектуальної власності
- Визначення поняття «плагіат».
- Огляд видів правомірного використання матеріалів ЗМІ, які дозволяють уникнути плагіату.
- Використання творів з дозволу правовласника.
- Виплата винагороди.
16.45 -17:00 Дискусія, обмін досвідом
17:00 – 17:45 - Сесія ІІІ. Плагіат як порушення авторських прав. Юридичні та технічні засоби захисту.
Модератор: Михайлина Скорик, журналіст, Медіа-профспілка.
Доповідач: Олексій Арданов, головний спеціаліст відділу з питань авторського права і суміжних прав Держдепартаменту інтелектуальної власності.
Тематичні питання:
- Плагіат як порушення майнових та немайнових прав автора та іншого правовласника у сфері ЗМІ.
- Види юридичної відповідальності.
-Питання судового захисту порушеного права.
- Технічні засоби протидії плагіату.
- Досвід профспілки. Судове переслідування.
17:45 -18:00 - Обговорення. Підбиття підсумків
18:00 – 18:30 - Кава, неформальне спілкування з експертами.
Координація:
Київська незалежна медіа-профспілка (01001, Київ, Вул. Немировича-Данченка, 5, кв.19, тел.8-044-229-74-51).
Фонд Фрідріха Еберта, Регіональне представництво в Україні, Білорусі та Молдові (01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 34, тел./факс 380 44 235 11 49, 235 52 77, 234 62 61).