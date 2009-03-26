У Луцьку викопуватимуть кістки в’язнів міської тюрми

Депутати Луцької міськради на черговій сесії, що розпочала свою роботу 25 березня, виділили департаменту культури та збереження історичної спадщини 50 тис. грн. для проведення ексгумаційних робіт на могилах в’язнів Луцької тюрми. Розкопки мають розпочатися вже найближчим часом, з моменту встановлення сприятливих погодних умов.

Як повідомив УНІАН директор департаменту культури та збереження історичної спадщини Сергій ГОДЛЕВСЬКИЙ, минулого року спеціалісти департаменту культури та збереження історичної спадщини Луцької міської ради провели додаткові пошукові заходи та уточнили три місця поховань в`язнів Луцької тюрми, розстріляних 22-23 червня 1941 року.

„Одна з них ймовірно знаходиться біля сучасної "Стіни скорботи", де поховані в`язні, розстріляні вранці 23 червня. Друга - біля північно-західного кута будівлі №16 на вул. Кафедральній. Тут вранці, 22 червня 1941 року, розірвалась німецька авіабомба. В утворену яму і поскидали трупи. Третю могилу, яка, зрештою, так само потребує додаткових досліджень, виявили пошуковці за 200 метрів на південний схід від господарської будівлі на глибині 1,2 м. Ймовірно це поховальна яма, яку з певною вірогідністю можна пов`язати з подіями червня 1941 року. Проте це єдина могила, наявність поховань у якій довели археологи”, - розповів С.ГОДЛЕВСЬКИЙ.

Дослідники вважають, що пророблена робота дозволяє вести мову про проведення розкопок (ексгумаційних робіт) поховань та продовження пошуку інших поховань жертв розстрілу, із застосуванням земляних робіт (шурфи, траншеї). Наступним етапом має стати проведення судово-медичної експертизи і подальше перезахоронення та облаштування місць поховань жертв тоталітарного режиму.