Єврокомісія хоче посилити боротьбу з торгівлею людьми

Єврокомісія пропонує посилити боротьбу з незаконною торгівлею людьми та сексуальними домаганнями до дітей.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у двох пропозиціях, схвалених Єврокомісією 25 березня.

Пропозиція щодо боротьби з незаконною торгівлею людьми, зокрема, передбачає гармонізацію національного законодавства країн-членів з метою забезпечення відповідальності винних в цьому незалежно від того, де саме був скоєний злочин. При цьому, поліція отримає право прослуховувати телефонні розмови та використовувати схожі заходи для виявлення організованої злочинності в області торгівлі людьми.

Проект пропозицій також передбачає надання допомоги жертвам торгівлі людьми, в тому числі поліцейського захисту у випадку необхідності для того, щоб вони могли давати свідчення проти злочинців. Жертви незаконних угруповань також забезпечуватимуться безкоштовною юридичною допомогою в судових процесах, включаючи процеси щодо відшкодування моральних збитків. Пропозиція також передбачає посилення відповідальності за використання праці жертв торгівлі людьми та за примушення надавати сексуальні послуги.

Друга пропозиція щодо посилення боротьби з сексуальними домаганнями до дітей передбачає запровадження кримінальної відповідальності за такі форми сексуальних домагань, як “залицяння” (заманювання дітей через Інтернет і зловживання ними) через, зокрема, пропозиції дітям приймати сексуальні пози перед веб-камерами. Крім того, пропозиція передбачає встановлення покарань для секс-туристів, які відвідують інші країни для сексуальних зловживань з дітьми по поверненню таких туристів додому. Документом також пропонується розвивати систему блокування доступу до веб-сайтів, що містять дитячу порнографію.

Довідка УНІАН. За даними Міжнародної організації праці, загалом у світі близько 1,225 млн. осіб є жертвами торгівлі людьми. Найбільша частка жертв використовується для проституції (43%), чи праці на важких роботах (32%). 98% жертв, що використовуються для проституції, - жіночої статі.

За даними Єврокомісії, в 2008 році було виявлено понад 1000 комерційних та 500 некомерційних веб-сайтів, що містили контент із сексуальними зловживаннями над дітьми. 71% таких сайтів було виявлено в США.