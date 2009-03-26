Прес-клуб “Критичні реалії ратифікації Конвенції ООН про права інвалідів українською державою та дотримання прав інвалідів в Україні в умовах викликів глобальної економічної та фінансової кризи”

27 березня - 11-00 - Національна Асамблея інвалідів України за підтримки МФ «Відродження» проведе прес-клуб на тему: “Критичні реалії ратифікації Конвенції ООН про права інвалідів українською державою та дотримання прав інвалідів в Україні в умовах викликів глобальної економічної та фінансової кризи”. Учасники: Учасники: Валерій Сушкевич, голова Комітету ВРУ у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, голова Національної Асамблеї інвалідів України; Юрій Павленко, міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту; Василь Шевченко, перший заст..міністра транспорту та зв’язку України; В’ячеслав Негода, заст.міністра регіонального розвитку та будівництва України. Очікується участь першого заст.міністра праці та соціальної політики України Павла Розенка (Прес-центр «Главред-Медіа», вул. Стрітенська, 2/8). Потрібна акредитація. Телефони: 80937711064, 279-61-82, 289-43-30 .