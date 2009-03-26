Прес-конференція, присвячена виданню «Адаптованого керівництва до Конвенції ООН проти корупції»

16:44, 26 березня 2009
Права людини
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30 березня - 11-00 - Прес-конференція Американської асоціації юристів /Ініціативи з верховенства права (ABA/ROLI), присвячена виданню «Адаптованого керівництва до Конвенції ООН проти корупції». Учасники: Андрій Богдан, заст.міністра юстиції України;  Олександр Рябека, голова підкомітету Комітету ВРУ з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією (“Український дім”, вул.. Хрещатик, 2). Потрібна акредитація. Телефони:  459 01 50; 8 067 990 75 43,       ezubareva@abaceeli.kiev.ua до 18-00 27 березня.

 

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