27 березня о 18 год. у Синій залі Будинку кіно (вул. Саксаганського 6) відбудеться прес-конференція, присвячена заходам, що відбуватимуться під час VI Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays.ua.

На прес-конференції буде йти мова про події фестивалю цього року. Також будуть представлені голови журі творчого, правозахисного конкурсів та студентського журі.

Учасники прес-конференції:

Сергій Тримбач, сценарист, кінокритик, голова журі творчого конкурсу;

Микола Козирєв, член правління Української Гельсінської спілки з прав людини, журі правозахисного конкурсу;

Надія Зарицька, cтудентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова студентського журі.

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