Відкриття фотоінсталяції «Валіза вражень» в рамках VI Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини

28 березня о 13:00 в холі Будинку кіно (вул. Саксаганського 6) в рамках VI Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays.ua відбудеться відкриття фотоінсталяції «Валіза вражень».

Валіза як річ в Ізраїлі наповнюється особливим змістом. Валізи великі й маленькі – зі спогадами про мирні прогулянки Тель-Авівом та жваві торги на базарі Старої Яффи. Про велелюдний парад секс-меншин спекотного літнього дня і про пустельні вулиці в шабат.

Автори фотоінсталяції, молоді українські кінематографісти - Роман Бондарчук і Дар’я Аверченко потрапили до Ізраїлю разом із фільмом «Радуниця», зробленим за підтримки Німецького культурного центру «Ґете-Інститут», який переміг у конкурсі «Всі люди народжуються вільними та рівними». Ця стрічка була включена до конкурсної програми ХІІ Тель-Авівського кінофестивалю, що проходив у червні 2008 року.

Після фестивалю вони подорожували країною й повернулися з «Валізами вражень». Із валізами до Ізраїлю їхали емігранти, котрі об’єднувалися в кібуци та будували в пустелі державу. Їхні онуки досі зберігають у цих самих валізах старі сімейні фотографії й листівки, картинки з попередніх життів в інших країнах світу. На деяких – помітки й привітання кирилицею.

І валізи – точно такі самі, як у Києві, Одесі або Вінниці.

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