Уряд пішов назустріч набожним підприємцям

Уряд поліпшив умови для підприємницької діяльності осіб, які через релігійні або інші переконання відмовились від ідентифікаційного коду.

Про це УНІАН повідомили в Інституті релігійної свободи (ІРС).

Як зазначає ІРС, постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 року № 236 було надано роз’яснення щодо особливостей застосування в умовах світової фінансово-економічної кризи окремих норм Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб`єктів малого підприємництва» від 3.07.1998 року № 727 для фізичних осіб, які провадять підприємницьку діяльність за межами України.

Відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» фізична особа, що має намір стати підприємцем і провадити підприємницьку діяльність за межами України, повинна подати державному реєстратору за місцем свого проживання в Україні документи для реєстрації у якості суб’єкта підприємницької діяльності.

Проте, інформує Інститут релігійної свободи, у згаданій постанові уряду зазначається, що для проведення державної реєстрації фізична особа, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від присвоєння ідентифікаційного номера, офіційно повідомила про це відповідні державні органи, має відмітку у паспорті та намір стати підприємцем, виключно особисто повинна подати державному реєстратору заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця та документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації підприємця. При цьому державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення державної реєстрації, зазначає ІРС.

Раніше повідомлялось, що 17 березня цього року Верховна Рада України відхилила законопроект про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» щодо права здійснювати підприємницьку діяльність без ідентифікаційного номера з тієї причини, що він може створити проблеми в податковій системі країни.