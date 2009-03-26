Київський медіа-кіноклуб: Прем’єрний показ документального фільму Сєргєя Лозніци «Вистава»

Фонд ім. Фрідріха Еберта (Регіональне представництво в Україні та Білорусі) з нагоди шостого Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини запрошує журналістів 31 березня о 18.00 взяти участь у Київському медіа-кіноклубі.

У програмі - прем’єрний показ документального фільму Сєргєя Лозніци «Вистава» (2008, рос., 83 хв.). Стрічку білоруського режисера з німецьким громадянством створено за участи кіновиробників трьох країн – Німеччини, Росії та Білорусі. Картина вже здобула кілька відзнак міжнародних кінофестивалів. Зокрема, приз The Golden Horn за кращий документальний фільм на 48му міжнародному кінофестивалі у Кракові, приз за кращий документальний фільм з архівних матеріалів на міжнародному кінофестивалі у Єрусалимі, титул «Кращий повнометражний документальний фільм» на відкритому фестивалі документального кіно «Росія» в м. Єкатеринбурзі та інші.

«Виставу» складено з фрагментів кіножурналу «Наш край», що виходив у СРСР в 50-70-х роках, - це досвід авторської деконструкції матеріалів радянської пропаганди. З математичною точністю автор компілює уривки сюжетів про життя країни, у яких активно пропагувався радянський спосіб життя. У стрічці викриваються обман і самообман, що затьмарювали свідомість радянських людей.

Сєргєй Лозніца народився 1964 року в Білорусі. Шкільну та першу вищу освіту здобув у Києві. 1997-го року закінчив Всеросійський державний інститут кінематографії в Москві. Починаючи з 2000 року, працював на Студії документальних фільмів у Санкт-Петербурзі. Того ж 2000 року отримав стипендію на участь у програмі Nipkov Program у Берліні. 2001 року Сєргєй Лозніца разом із дружиною та двома доньками емігрував до Німеччини. Автор стрічок «Сьогодні ми збудуємо дім» (1995), «Життя. Осінь» (1998), «Полустанок» (2000), «Поселення» (2001), «Портрет» (2002), «Пейзаж» (2003), «Фабрика» (2004), «Блокада» (2005), «Артіль» (2006), «Вистава» (2008).

До участі у заході запрошений режисер Сєргєй Лозніца, представники Фестивалю.

Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини вже вшосте представляє у Києві досягнення світової кінодокументалістики. З 27-го березня до 2-го квітня глядачі мають нагоду ознайомитися зі стрічками режисерів з усього світу, від Аргентини до Таджикистану. Більшість із них демонструються в Україні вперше.

Метою медіа-кіноклубу є популяризація демократичних і соціальних цінностей шляхом показу документальних фільмів та проведення публічних дискусій за участи громадсько-активних журналістів та запрошених експертів на важливі соціальні теми, підвищення журналістського інтересу до зазначених тем, наближення представників експертного середовища до медійників та привернення уваги громадськості до світового та українського документального кінематографу.

Медіа-кіноклуб збирається у Кнайп-клубі «Купідон» за адресою: вул. Пушкінська, 1-3/5.

За акредитацією та додатковою інформацією звертайтеся

до Олени Коркодим, o.korkodym@gmail.com, 8097 311 9958

Кількість місць для журналістів обмежена. Вхід лише для акредитованих.