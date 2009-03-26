Круглий стіл «Правові шляхи боротьби з Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі»

31 березня о 12 год. в Блакитній вітальні Будинку кіно (вул. Саксаганського, 6) відбудеться прес-конференція, присвячена доцільності існування Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі.

Жертвами діяльності цього надзвичайно активного державного органу вже стали гурт «Скрябін», Український «Comedy club», письменник Олесь Ульяненко, газета «Блік», «Сімпсони» та багато інших.

Чим загрожує Україні діяльність Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі? Чи є діяльність Комісії необхідною в демократичному суспільстві? Та що робити, якщо вас звинувачують в порушенні суспільної моралі? На ці та інші запитання спробують відповісти учасники прес-конференції:

Аркадій Бущенко, адвокат, Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини

Володимир Яворський – виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини

Олег Веремієнко – адвокат.