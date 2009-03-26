У Латвії закривають російськомовні державні медіа

Латвійський державний телеканал LTV-7, який мовить російською, та 4-й канал державного радіо «Домская площадь» можуть бути закриті або їхнє мовлення значно уріжуть, повідомляє Телекритика із посиланням на газету «Телеграф».

З огляду на необхідність скоротити бюджетні витрати LTV-7 може втратити ефірні частоти та залишитись лише у кабельних мережах. Державна радіокомпанія Latvijas Radio надала Міністерству фінансів бізнес-план із трьома варіантами вирішення фінансових проблем. Згідно з першим, діяльність підприємства залишиться у теперішньому обсязі. Другий передбачає скорочення двох каналів державного радіо - 3-го («Класика») та 4-го (єдиний російськомовний - «Домская площадь») - із збереженням мовлення лише в Ризі та, можливо, Даугавпілсі, а також закриття радіостанції Radio Naba. Третій сценарій пропонує скоротити всі радіоканали, крім одного, який відображатиме інтереси всіх груп суспільства.

Поки що влада не ухвалила рішення щодо майбутнього державного радіо і телебачення. Глава Національної ради з телебачення і радіомовлення Латвії Абрам Клецкін вважає, що слід переглянути заплановані скорочення бюджету, щоб зберегти усі структури державного телерадіомовлення, і наголошує, що їх скорочення також потребуватиме значних коштів. Директор «Домской площади» Ілона Мадесова вважає, що закриття радіостанції насправді не загрожує, а третій варіант, що міститься у бізнес-плані державної корпорації, не слід сприймати серйозно.