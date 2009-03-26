Стартував конкурс анекдотів про свободу слова і цензуру

З нагоди 1 квітня в Україні стартував конкурс анекдотів, присвячених цензурі і свободі слова.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив його ініціатор адвокат Олег ВЕРЕМІЄНКО.

"Єдиний позитив, який у нас зберігається після Помаранчевої революції, - це свобода слова. Але останнім часом Національна комісія з питань захисту суспільної моралі почала реально загрожувати свободі слова і творчості", - заявив О.ВЕРЕМІЄНКО. На його думку, боротися із викликами і загрозами, які стоять перед свободою слова, треба "усіма доступними способами". "Українці завжди мали відмінне почуття гумору, а гумор - це найстрашніша зброя, тому ми і вирішили використати її проти цензури", - відзначив адвокат.

За його словами, анекдоти, які надсилаються на конкурс, мають бути авторськими і повинні стосуватися тематики змагання, зокрема, діяльності Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.

Анекдоти з мережі інтернет, а також ті, що не відповідають темі конкурсу, до розгляду не братимуться. Критерій відповідності теми визначає жюрі, до складу якого входять письменник, лауреат Шевченківської премії Олесь УЛЬЯНЕНКО, кінорежисер Мирослав СЛАБОШПИЦЬКИЙ, шеф-редактор інтернет-видання «Фраза» Віталій КУСТОВ та адвокат Олег ВЕРЕМІЄНКО.

Переможцю конкурсу автори обіцяють ящик шампанського. Передбачені також спеціальні призи за кращу карикатуру, малюнок, фотоколаж чи змонтоване відео.

Заявки приймаються до 12-00 30 березня 2009 року. Переможців оголосять 1 квітня.

Анекдоти можна надсилати на адресу oleg_probono @ hotmail.com або за допомогою SMS на номер 8-050-947-5564. Адреса офіційної сторінки конкурсу: community.livejournal.com/moral_monitor/45965.html